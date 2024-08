Conheça pousada no Sudeste brasileiro inspirada na Grécia

Búzios – RJ é conhecida por suas belas praias, que atraem muitos turistas. A cidade tem um charme especial com suas ruas de paralelepípedo, uma variedade de restaurantes e lojas, e um ambiente descontraído. Além disso, agora a cidade ganhou mais um atrativo: uma pousada inspirada na Grécia.

A pousada D Blue faz parte das hospedagens da Casa D Búzios oficial, que é referência na região. Inspirada na Grécia, a pousada D Blue acabou de ser inaugurada e tem uma localização magnífica, a 2 minutos a pé da famosa Rua das Pedras e 5 minutos a pé da Praia do Canto.

As comodidades da pousada são incríveis tanto de dia quanto de noite, quando a piscina fica toda iluminada. Além disso, a água é aquecida e perfeita para relaxar. Todas as suítes são muito bem decoradas e com atenção total aos detalhes. Toda família pode aproveitar o passeio, já que a hospedagem tem opção de casas inteiras.

Sendo assim, as casas de família tem opções com 2 andares, piscina privativa, churrasqueira e cozinha completa. O valor da diária é a partir de R$ 590 e varia de acordo com a suíte e a data escolhida.

Serviço

D Blue Búzios hotel Boutique

📍Rua do Sossego, 265 – Búzios

Reservas: https://instabio.cc/4012915pcWO3R

Instagram: @dbluebuziosoficial