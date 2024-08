Quer ganhar um ingresso do maior parque aquático do ES? Saiba como

Imagina curtir o dia dos pais no maior parque aquático do ES? Isso pode ser ainda mais barato do que imagina! O motivo é que, neste final de semana, o Acquamania está com uma promoção imperdível. O pai que estiver acompanhado de um filho pagante terá a entrada gratuita.

Leia também: Cafeteria no Sul do ES encanta visitantes. Confira!

Localizado em Guarapari – ES, o Acquamania conta com mais de 25 atrações. Aliás, é importante lembrar que tem opções de diversão para todos os gostos, então você pode levar a família inteira. O parque aquático conta com tobogãs radicais, piscina de ondas, bar na piscina, rio lento e muito mais.

Para as crianças, o parque aquático do ES é um verdadeiro paraíso. Há inúmeras opções de piscinas e brinquedos para os pequenos se divertirem. Além disso, dentro Acquamania também tem diversos pontos de alimentação e você pode escolher desde lanches até refeições de almoço e sobremesas.

Os ingressos custam a partir de 40,00. Sendo assim, para comprar é só acessar o site e escolher a opção desejada para se aventurar no maior parque aquático do ES!

Serviço

Parque Aquático Acquamania

📍 Rua das Acácias, s/n – Amarelos, Guarapari – Espírito Santo, 29226-766

Instagram: Acquamania