Descubra 3 cabanas surpreendentes nas montanhas do ES

As montanhas do Espírito Santo formam um cenário de tirar o fôlego e encantam turistas de diversas partes do mundo. Sendo assim, cada vez mais, as pessoas querem achar um cantinho aconchegante para curtir este paraíso. Então, se você é uma delas, se liga nas dicas de 3 cabanas surpreendentes para conhecer nesta região do ES. Confira!

Cabana Cachoeira

A Cabana Cachoeira fica dentro de uma área de mata em Domingos Martins – ES. O principal destaque, como o nome já diz, é que a pousada tem uma cachoeira privativa e exclusiva. Além disso, também possui jacuzzi com hidromassagem na área externa.

Woody Cabanas

Nas montanhas de Marechal Floriano – ES, a hospedagem Woody Cabanas é uma das opções que têm atraído turistas de diversas regiões. As cabanas da Woody ficam em meio a uma pequena floresta e tem paredes de vidro, o que faz você se sentir realmente imerso na natureza. Além disso, nos arredores da hospedagem têm outras atrações à parte. No terreno ao lado de onde as cabanas estão localizadas, há um incrível labirinto verde e também uma vinícola, que podem ser visitados pelo público. Veja.

Cabana Terra Nossa

A Cabana Terra Nossa está localizada entre Marechal Floriano – ES e Pedra Azul. Ou seja, não faltam belezas e atrações ao redor. O ambiente é moderno, todo equipado com cama King Size, Smart Tv, lareira ecológica, banheiro luxuoso e cozinha privativa. Além disso, o charme da Cabana fica ainda mais completo com uma banheira de hidromassagem que tem vista direta para as montanhas.

Aliás, toda a área da Cabana proporciona uma conexão com a natureza, já que fica ao lado de um lago e cercada de muito verde. Ainda, a parte externa conta com um espaço aconchegante com lareira à lenha, mesa para café da manhã e espreguiçadeiras. Então, não é o cenário perfeito para dias tranquilos e para momentos a dois?! Além disso, os hóspedes podem pegar bikes emprestadas para fazer passeios pela região.