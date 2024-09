Cabana na floresta, labirinto verde e vinícola. Conheça hospedagem nas montanhas do ES

O Espírito Santo se revela cada vez mais como um destino ideal para passeios e lugares encantadores. Nas montanhas de Marechal Floriano – ES, a hospedagem Woody Cabanas é uma das opções que têm atraído turistas de diversas regiões. As cabanas da Woody ficam em meio a uma pequena floresta e tem paredes de vidro, o que faz você se sentir realmente imerso na natureza.

As cabanas são aconchegantes, contando com todos os itens necessários para uma boa estadia, como roupas de cama, até mesmo jogos e livros, e utensílios de cozinha. Sendo assim, você pode levar comidas e bebidas para preparar refeições por lá. Todavia, também há itens disponíveis para comprar dentro da hospedagem.

Cada cabana tem uma cama de casal, sendo o lugar ideal para um fim de semana de descanso a dois. Contudo, você também pode adquirir um colchão extra, caso tenha uma criança.

A área externa das cabanas é um dos charmes especiais da hospedagem. Todas possuem bancos de madeira e mesas, uma decoração rústica com varais de luzes e espaço para fogueira. Assim, a experiência fica ainda mais gostosa com o preparo de marshmallows e chocolates no fogo. Inclusive, estes itens também são disponibilizados em um kit da cabana.

Além disso, nos arredores da hospedagem têm outras atrações à parte. No terreno ao lado de onde as cabanas estão localizadas, há um incrível labirinto verde e também a vinícola Gardin Rubert, que pode ser visitada pelo público.

Serviço – Hospedagem no ES

WOODY CABANAS

📍 Araguaia, Marechal Floriano – ES

📞 Reservas: 27 99286-2033

Instagram: @woodycabanas