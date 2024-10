Ecoturismo: Conheça exemplos de hospedagens sustentáveis oferecidas no Brasil

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem sido assunto prioritário em vários setores e não seria diferente com o turismo. Sendo assim, um exemplo desta tendência são hospedagens que têm investido, cada vez mais, em práticas que conciliam conforto, preservação ambiental e engajamento social. Então, alguns exemplos no Brasil incluem a utilização de energia solar, práticas de reciclagem e gestão eficiente de resíduos.

Esses hotéis também promovem a valorização da cultura local e o respeito às comunidades do entorno. Assim, além de reduzirem o impacto ambiental, essas iniciativas positivas influenciam em uma experiência mais autêntica e consciente para os hóspedes, alinhando ecoturismo e bem-estar.

Essa tendência mostra que a integração de práticas sustentáveis é mais que um diferencial de mercado – é um compromisso com o futuro. Iniciativas como a reutilização da água, a preservação de áreas naturais e o apoio ao artesanato local são exemplos de como uma hotelaria pode ser um vetor positivo para o meio ambiente e as comunidades. A adaptação a essas práticas reforça o papel do Brasil como destino de ecoturismo, oferecendo aos turistas a chance de se reconectarem com a natureza de forma responsável.

Exemplos de hospedagens sustentáveis no Brasil

O Brasil possui uma vasta gama de hospedagens comprometidas com a sustentabilidade. Assim, um exemplo é o “Refúgio Ecológico Caiman”, localizado no Pantanal, mais especificamente no município de Miranda (MS). Ele se destaca por garantir a preservação da biodiversidade local com ações de turismo consciente, oferecendo aos hóspedes atividades de observação da fauna e flora.

Já a Pousada Pedras do Patacho, em Porto das Pedras (AL), valoriza o uso de materiais sustentáveis na construção e o incentivo ao turismo de baixa densidade. Outro exemplo é a Reserva do Ibitipoca, em Minas Gerais, que investe na recuperação de áreas degradadas e no uso de energia renovável.

Na cidade de Cambará do Sul (RS), o Cambará Eco Hotel, é vencedor do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade. Além disso, recebeu, em janeiro de 2021, o selo Hotel Eco Responsável, concedido pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN). As iniciativas são pensadas nos mínimos detalhes, desde a estrutura com reaproveitamento de água da chuva.

Também há tratamento de esgoto anaeróbico, arquitetura que facilita a entrada de luz, até diferenciais como a proibição de cigarro para evitar a contaminação do ar. Além disso, o reflorestamento da área, os cobertores com fibra de garrafa PET e o artesanato com materiais recicláveis.

Em São Paulo, o Banana Bamboo Ecolodge está localizado na cidade de Ubatuba. Ele oferece opções ecológicas como biopiscina, trilha pela agrofloresta e um restaurante sustentável com comida orgânica, pancs e preparos diferenciados. Já na cidade de Socorro, também no estado de São Paulo, o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos fica em uma grande área reflorestada. Lá, os efluentes são tratados responsavelmente, energias alternativas são utilizadas e os resíduos separados em um centro de triagem próprio.

Esses exemplos são reflexo de um mercado que se adapta para atender a uma demanda crescente de viajantes que buscam uma estadia que respeite o meio ambiente. Além de práticas ecológicas, os hotéis investem em parcerias com comunidades locais. Assim, criam oportunidades para o desenvolvimento social e a valorização da cultura regional.

Fonte: Ministério do Turismo