Hidromassagem com vista livre e muito mais! Conheça charmosa cabana no ES

Não é segredo que as montanhas capixabas formam um cenário apaixonante. Com as belas paisagens naturais, gastronomia de qualidade e pousadas atrativas, a região conquista cada vez mais visitantes. Assim, muita gente busca hospedagens e lugares novos para conhecer por lá. Aliás, se você é uma destas pessoas, já guarda esta dica! A Cabana Terra Nossa é o refúgio perfeito para dias de descanso e conexão com a natureza no ES.

A Cabana está localizada entre Marechal Floriano – ES e Pedra Azul. Ou seja, não faltam belezas e atrações ao redor. O ambiente é moderno, todo equipado com cama King Size, Smart Tv, lareira ecológica, banheiro luxuoso e cozinha privativa. Além disso, o charme da Cabana fica ainda mais completo com uma banheira de hidromassagem que tem vista direta para as montanhas.

Aliás, toda a área da Cabana proporciona uma conexão com a natureza, já que fica ao lado de um lago e cercada de muito verde. Ainda, a parte externa conta com um espaço aconchegante com lareira à lenha, mesa para café da manhã e espreguiçadeiras. Então, não é o cenário perfeito para dias tranquilos e para momentos a dois?! Além disso, os hóspedes podem pegar bikes emprestadas para fazer passeios pela região.

“A ideia da nossa hospedagem é um conceito minimalista, com conforto e com a calmaria da natureza próxima”, conta Guilherme Butters, proprietário da Cabana Terra Nossa. Além disso, ele também revela que uma nova cabana já está sendo construída e em breve será inaugurada.

Mais informações

O local é de fácil acesso, sendo que todo o trajeto é asfaltado. A cabana está a cerca de 800 metros da Cervejaria Bourbon. Além disso, a região guarda diversas cachoeiras, como a de Matilde e do Zeca. A localidade exata se chama Santa Maria de Marechal Floriano.

As reservas podem ser feitas via Whatsapp ou Instagram.

Serviço – Cabana em Marechal Floriano – ES

Cabana Terra Nossa

📍 Rodovia Francisco Stockel, Marechal Floriano, Espírito Santo – ES 29255000

📞 +55 27 99930-6375

Instagram: @cabanaterranossa