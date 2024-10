Turismo religioso: veja as igrejas eleitas entre as maravilhas de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim já tem suas sete maravilhas. Por meio de uma enquete, a prefeitura, com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ASCICI), Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) e internautas, finalizou o projeto que escolheu sete atrativos para compor o novo roteiro turístico. Entre elas, estão três igrejas católicas.

Na primeira fase da votação, 1.582 pessoas participaram, tendo a oportunidade de indicar até três pontos turísticos. Os monumentos católicos estiveram, desde o início da campanha, entre os mais lembrados.

Leia também: Com pousada, restaurante e bar, Solar da Praia faz sucesso no litoral Sul do ES

Fazem parte do novo roteiro três belos templos católicos, uma cachoeira, dois monumentos naturais, além de locais propícios para esportes de aventura ou mesmo para descanso.

Templos católicos entre as maravilhas de Cachoeiro:

Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha)

Essa igreja somente foi erigida, porque a Capela dedicada ao Divino Espírito Santo não resistiu as intempéries do tempo e as enchentes dos anos de 1867, 1872 e 1875. Portanto, o vigário padre Manoel Leite Sampaio, determinou que as imagens sacras fossem transferidas para a Capela de propriedade da família do Capitão Francisco de Souza Monteiro.

A capela foi doada à Paróquia de Cachoeiro de Itapemirim no ano de 1882, e após diversas reformas passou a funcionar como Matriz de Cachoeiro em 1884, já tendo como padroeiro São Pedro, apóstolo. Permaneceu como a Matriz de Cachoeiro de Itapemirim até a inauguração da Igreja São Pedro Apóstolo (Catedral). Daí denominada como Matriz Velha, pois Cachoeiro passou a ter a matriz nova.

Apesar de ser o templo religioso mais antigo de Cachoeiro de Itapemirim, somente passou a denominar-se Paróquia Nosso Senhor dos Passos, a partir de 6 de junho de 1989, quando foi desmembrada da Paróquia São Pedro Apóstolo e da Paróquia São Sebastião, por decreto do bispo diocesano Dom Luiz Mancilha Vilela ss.cc.

A igreja passou pelo processo de tombamento junto ao Conselho Estadual de Cultura (CEC), órgão estadual responsável pela preservação da história do estado do Espírito Santo.

Igreja São Pedro Apóstolo (Catedral)

A princípio o local da nova matriz de Cachoeiro de Itapemirim seria onde, atualmente, está o Mercado São João, pois ali existia uma igreja dedicada a São João, cujo terreno foi doado por Manoel Araújo Machado, consta que essa igreja desabou. O local atual em que está edificada a Igreja São Pedro Apóstolo foi uma permuta realizada em 27 de abril de 1918, entre o Padre José Bonifácio Parense e o Prefeito Reynaldo Souto Machado, numa área de 5.158 metros quadrados.

Com a chegada dos Frades Agostinianos Recoletos no ano de 1923, a Paróquia de Cachoeiro de Itapemirim, dedicada a São Pedro Apóstolo, passou ao comando dessa Ordem Religiosa que viu a necessidade de dar seguimento ao intendo do Padre José Bonifácio Parense, uma vez que o terreno já estava doado pelo Poder Público Municipal.

No dia 25 de julho de 1925, o Frei Floretino Garcia tentou dar início às obras para construção da matriz, mas não foi além devido à falta de recursos financeiros e lançou nessa data a pedra fundamental. No ano de 1936, o Frei José Gonçalves tentou reiniciar as obras, mas não conseguiu.

No dia 16 de agosto de 1940, tendo à frente o Frei José Garro, foi dado o impulso às obras, e no dia 2 de setembro de 1940 iniciou-se efetivamente as obras, com ajuda do povo de Cachoeiro de Itapemirim. Dá-se destaque ao nome do construtor José Cocco que concluiu a obra.

Em junho de 1941 foi celebrada a primeira missa na igreja em construção, sendo presidida por Dom Luiz Scortegangna – Bispo Diocesano do Espírito Santo. No dia 20 de junho de 1949, o Frei Luiz Atienza inaugurou a Igreja São Pedro Apóstolo, a qual passou ser a nova matriz de Cachoeiro de Itapemirim.

Em 16 de fevereiro de 1958, a Igreja São Pedro foi elevada à categoria de Catedral, com a criação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim pelo Papa Pio XII pela Bula Cum Territorium.

Igreja de Nossa Senhora da Consolação

Com a criação da Paróquia Nossa Senhora da Consolação, sendo desmembrada da Paróquia São Pedro Apóstolo, em 8 de dezembro de 1953 e sua instalação como paróquia no dia 6 de janeiro de 1955, tendo sua sede provisória na Igreja Santo Antônio (Bairro Santo Antônio), o Frade Agostiniano Recoleto – Antolin Rodriguez – viu a necessidade dessa paróquia possuir um templo digno à Mãe da Consolação – padroeira da paróquia e da Ordem dos Agostinianos Recoletos.

A pedra fundamental dessa igreja recebeu a bênção no dia 13/11/1954, sobre o comando de Frei Antolin Rodriguez. Ainda com o templo em construção, a primeira missa foi presidida em 10 de maio de 1958. O templo religioso foi inaugurado em 29 de maio de 1960.

A imagem de Nossa Senhora da Consolação que orna a igreja foi trazida da Espanha, por navio, sendo encomendada para essa obra. Frei Antolin Rodriguez contou com a ajuda do povo de Cachoeiro de Itapemirim e de outras cidades próximas para conclusão desse templo mariano.

Fonte: Diocese de Cachoeiro