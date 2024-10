Hospedagem aconchegante de frente para uma das praias mais lindas de Marataízes

Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, é um dos destinos preferidos de capixabas e turistas que desejam relaxar e aproveitar momentos de lazer. E para quem busca uma hospedagem que garanta conforto, tranquilidade e proximidade com as belezas naturais da região, a Hospedaria Rosa dos Ventos é o destino ideal!

A pousada fica na beirinha da praia de Boa Vista do Sul, conhecida por suas falésias e considerada uma das mais lindas do nosso Estado. Localizada a cerca de 15 km do centro de Marataízes, a praia é conhecida por sua tranquilidade e por ser ideal tanto para famílias quanto para casais que buscam um ambiente mais reservado. Um dos destaques é na maré baixa, quando se formam várias piscinas naturais.

Estrutura aconchegante

A Rosa dos Ventos se destaca pelo seu ambiente acolhedor, oferecendo suítes amplas, bem decoradas e equipadas com ar-condicionado, Wi-Fi e TV a cabo, tudo pensado para proporcionar o máximo de conforto.

Ao todo são 12 opções de acomodações, sendo: seis apartamentos, cinco Cabanas Sênior e uma Cabana Master. Vale ressaltar que todas as unidades ficam de frente para o mar e contam com varandas exclusivas e completas: com ar-condicionado split, TV Led e frigobar.

Além disso, a hospedaria possui uma área externa com piscina e um deck de madeira bem na beirinha da praia; espaço de hidromassagem, play grond, churrasqueira, espaço gramado e jardim. Ou seja, um ambiente perfeito para quem deseja relaxar após um dia de praia.

Fotos: Reprodução Instagram

Outro atrativo é o restaurante panorâmico com vista para o mar. Um ambiente rústico e aconchegante, onde os hóspedes tomam café da manhã. Repleto de opções frescas e regionais, com frutas da estação, pães caseiros, bolos e sucos naturais, que garantem uma refeição saborosa e nutritiva para começar bem o dia.

Além disso o restaurante funciona durante todo o dia servindo deliciosas refeições e petiscos. Entretanto, o local é aberto ao público.

Por fim, para os hóspedes que amam aventura, a Hospedaria Rosa dos Ventos disponibiliza caiaques, Stand Up e Canoa Polinésia.

Hospedagem em Marataízes

Então, se você está procurando hospedagem em Marataízes, que seja um verdadeiro refúgio tranquilo à beira-mar, a Hospedaria Rosa dos Ventos é o destino ideal. O local combina conforto, atendimento de qualidade e proximidade com a natureza. Sendo assim, a hospedaria é perfeita para casais, famílias ou grupos de amigos que desejam aproveitar o melhor do litoral Sul do Espírito Santo.

Conheça a Hospedaria Rosa dos Ventos

Endereço: Avenida Atlântica, s/n – Boa Vista do Sul, Marataízes – ES

Telefone: (27) 99982-5434

Instagram: @hospedariarosadosventos