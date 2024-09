Hospedagem dá acesso exclusivo às cachoeiras mais lindas do ES

A região de Rio Claro, no município de Iúna – ES, guarda algumas das cachoeiras mais lindas do Espírito Santo. As águas cristalinas entre as montanhas capixabas atraem turistas de diversas regiões. Sendo assim, muita gente busca hospedagem por lá. Por isso, hoje vamos te apresentar um lugar com camping e chalés que dão acesso exclusivo às principais cachoeiras de Rio Claro.

A hospedagem se chama Cachoeira do Segredo. O espaço oferece opções de diárias em chalés, glamping, área de camping ou, se preferir apenas passar o dia, opção de ecoticket. O valor deste “ingresso” é 20,00 por pessoa e você pode aproveitar tanto as áreas de lazer da hospedagem, quanto as cachoeiras ao redor. A estrutura do local é perfeita para quem deseja se conectar com a natureza.

Dentro da área da hospedagem há acessos exclusivos para trilhas que levam a poços magníficos de Rio Claro, como a própria Cachoeira do Segredo. Seguindo acima, você também vai encontrar outras cachoeiras famosas do ES, como o cristalino Poço do Egito.

Além disso, o espaço Cachoeira do Segredo tem restaurante com comida caseira no fogão à lenha, redes de descanso e mesas em um espaço gramado. Sendo assim, a hospedagem proporciona uma experiência revigorante neste paraíso do ES.

Serviço

Hospedagem Cachoeira do Segredo 🌲⛺️

📞 Telefone: +55 27 99246-9421

📍São João do Príncipe, Iúna – ES, 29390-000