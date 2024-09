Conheça 4 restaurantes encantadores em Patrimônio da Penha

Patrimônio da Penha é um dos destinos mais queridos no Caparaó capixaba. A fama do lugar é devido às suas belas paisagens naturais com inúmeras cachoeiras e a tranquilidade da pequena vila. Além disso, bares e restaurantes de lá também vêm ganhando os corações dos turistas. Sendo assim, hoje vamos te apresentar 3 opções para você conhecer quando for passear pela região.

Leia também: Conheça cinema ao ar livre e cafeteria à beira-mar no litoral do ES

Restaurante Sabor e Prosa

O Restaurante Sabor e Prosa é um dos mais antigos da vila de Patrimônio da Penha. Hoje, o restaurante já está com cerca de 14 anos e serve comida direto do fogão à lenha, bebidas e sobremesas. A proprietária conta que no Sabor e Prosa não trabalham com temperos químicos, somente temperos frescos, ervas, alho e óleo.

Geralmente, a comida fica disponível no formato self-service. Sendo assim, o valor pode variar. O restaurante está localizado no centro da vila. Telefone: (28) 999433039

Restaurante Churrascaria Portal

A Churrascaria Portal oferece um menu variado com diversos tipos de comidas. O Restaurante tem dois espaços, um na região central da vila e outro em uma área mais elevada das montanhas, onde também há hospedagem com chalés. De acordo com o proprietário do Portal, Francisco Coelho, a qualidade e o padrão do restaurante da vila foi levado para o “alto”, junto com o acréscimo de churrasco ao cardápio.

Além do fogão a lenha, o menu conta ainda com pizzas, porções, cervejas artesanais e drinks com gin, vodka e whislky.

Restaurante Flores e Sabores

Os pratos do Flores e Sabores trazem sofisticação, contudo, são combinados com um ambiente aconchegante, cercado de plantas e que conta com uma decoração repleta de artes. Há receitas especiais para almoço e jantar, mas também oferecem uma esfiharia e cafeteria com cafés torrados na própria região.

O cardápio conta ainda com sanduíches, sobremesas, além de opções para vegetarianos. Sendo assim, podemos dizer que o Flores e Sabores é um polo gastronômico da vila. Se você vai estar em Patrimônio da Penha nos próximos dias, não dá para deixar de passar por lá.

Foto: Aqui Notícias

Destino Café

Um espaço em meio à natureza, com lago, animais e plantas: assim é o ambiente do Destino Café, em Patrimônio da Penha.

O menu do Destino Café inclui almoço à la carte, porções, lanches, cafeteria com grãos especiais, bebidas variadas e cerveja artesanal. Aliás, todos os cafés são de produtores da região. Além disso, há muitas opções de sobremesas, como brownies e bolos caseiros.

E se você é desses que gostam de levar um produtinho para casa, o Destino também tem pacotes de cafés especiais, farofa crocante, vinhos, geleias, pasta de amendoim, mel, livros e outras lembranças.