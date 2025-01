Hotel brasileiro é eleito um dos melhores do mundo. Confira!

A Condé Nast Traveler, renomada revista especializada em turismo, divulgou sua The Gold List 2025, destacando os melhores hotéis e resorts do mundo. Os editores da revista escolheram 72 hospedagens, e tem um hotel brasileiro na lista: o Caiman! Localizado no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, é um oásis de natureza bem preservada. Saiba mais!

Um dos melhores hotéis do mundo fica no Brasil

O Caiman está localizado em Miranda, uma das portas de entrada para o Pantanal, a 240 km da capital, Campo Grande. A propriedade foi pioneira na região ao investir no ecoturismo e, há mais de 30 anos, dedica-se a conservar a riqueza da paisagem pantaneira, permitindo aos visitantes a oportunidade de conhecer esse incrível bioma.

Caiman, Pantanal. Fotos: Divulgação

A estrutura conta com uma pousada principal, a Casa Caiman, que possui 18 suítes aconchegantes e confortáveis, que contribuem para o clima de exclusividade do local. Há também duas vilas privativas, a Cordilheira e a Baiazinha, que podem ser reservadas por grupos que buscam ainda mais privacidade. Ambas oferecem serviços hoteleiros completos.

Além disso, o Caiman conta com opções de lazer e experiências gastronômicas tipicamente pantaneiras, complementando a estadia.

As reservas para o Caiman podem ser feitas pelo site do hotel, aqui.

Porém, a grande estrela do local é a natureza exuberante. A propriedade abrange 53 mil hectares, com parte destinada à pecuária sustentável e outra dedicada a reservas de preservação. Nessas áreas, os visitantes podem fazer passeios guiados para explorar a flora e a fauna. Com sorte, é possível avistar de longe a figura mais ilustre do Pantanal: a onça-pintada.

Outros hotéis da The Gold List 2025

A Condé Nast Traveler elegeu hotéis no mundo todo, separados por regiões, um mais incrível que o outro. Os interessados podem reservar a maioria deles pela Booking.com.

Fonte: Melhores Destinos