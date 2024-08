Hotel no Sul do ES tem banheira com vista para o mar. Confira

Quem conhece Iriri, no município de Anchieta – ES, sabe que o balneário guarda inúmeros encantos. Todavia, para além das lindas praias e outras belezas naturais, um empreendimento tem atraído os olhos dos turistas da região e também de fora. O Hotel Espadarte trouxe conforto, requinte e uma visão panorâmica da Praia da Areia Preta.

Localizado em frente a esta famosa praia de Iriri – ES, o Hotel Espadarte tem desde opções mais simples até a opção da Suíte Presidencial. Neste quarto há uma banheira de hidromassagem em frente a uma parede toda de vidro que permite a visão panorâmica do mar. Além disso, o Hotel oferece um café da manhã de novela, tornando a experiência incrível durante toda a estadia.

Os outros espaços do Hotel também proporcionam experiências à parte. A área de lazer tem piscina aquecida e na praia, que é em frente, o Espadarte oferece serviços marítimos, como pedalinho, caiaque e Stand Up Paddle. Aliás, outro detalhe importante é que o Hotel é o maior de Iriri – ES e já tem 50 anos de história.

Além disso, o Hotel funciona como restaurante e fica aberto todos os dias, das 12h às 22h. Sendo assim, mesmo que você não vá se hospedar, pode ir conhecer o Espadarte e aproveitar o dia por lá.

Hotel Espadarte

📍 Rua Padre Anchieta, 02 – Iriri, Anchieta – ES

Reservas: Hotel Espadarte

Instagram: @hotelespadarte

