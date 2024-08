Superlua: veja ponto estratégico em Guarapari para observar o fenômeno

A Lua cheia que começou nesta segunda-feira (19) se chama Superlua azul. As superluas acontecem quando o satélite se encontra em seu ponto mais próximo da terra. Além disso, o nome refere-se a dois momentos: quando há duas Luas cheias em um mesmo mês, e quando ocorre a terceira Lua cheia de quatro, em uma estação do ano. Hoje nasceu a terceira Lua cheia do inverno e em Guarapari – ES ela pôde ser vista perfeitamente.

Na tarde de hoje, esta Superlua enfeitou a paisagem de muitos lugares. Contudo, na Praia das Castanheiras, em Guarapari, ela teve um charme especial. O fim do dia nesta praia já é famoso pela calmaria e pelas cores vibrantes do céu que se misturam com o mar. Nesta segunda (19), este cenário ainda ganhou o brilho intenso da Superlua.

Para ser mais específica, se você quer um camarote para observar o fenômeno, a esquina entre a Praia das Castanheiras e a Praia dos namorados é o local certo. Ali, tanto no píer de madeira quanto na pedra em cima da areia, é possível ver a lua nascendo ainda com o dia claro. O horário em que ela chega na paisagem é por volta das 17:00.

Sendo assim, você vai assistir o show da natureza a olho nu e em tempo real, junto com o restante da paisagem que também é espetacular. Aliás, a Lua cheia deve durar até a manhã de quarta-feira (21). Todavia, você pode visitar e apreciar este local em qualquer época do ano.