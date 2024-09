Ônibus Oriental: Saiba como passar o dia na hospedagem sem pagar uma diária inteira

O Meu ônibus Oriental é uma hospedagem que foge do convencional e proporciona uma experiência única. O ônibus está localizado na zona rural de Domingos Martins-ES e é todo equipado com itens confortáveis de uma boa pousada. Contudo, ele também mantém alguns elementos originais do veículo, como o banco do motorista, volante e janelas. Agora, você tem a opção de Day Use. Sendo assim, você pode pagar um valor para passar o dia no local, sem a necessidade de dormir.

Leia também: Veja os destinos capixabas mais procurados durante a temporada de Inverno

O espaço tem tudo que é necessário para uma estadia tranquila; móveis, utensílios de cozinha, banheiro, ar-condicionado, sofá, televisão e etc. Porém, a hospedagem dentro do ônibus traz outras sensações diferentes de uma pousada comum. Além disso, a decoração foi toda inspirada na cultura oriental.

Silma de Pra, uma das sócias da hospedagem, contou que esteve pessoalmente no Japão. Assim, ela disse que alguns objetos foram trazidos diretamente do país para cá.

Área externa

A área externa do Meu ônibus oriental é outra parte incrível da hospedagem. O jardim gramado fica ao lado de uma mata preservada e conta com duas estátuas gigantes de dois Budas, luminárias, chuveiro e ofurô.

O espaço do ofurô é uma das partes mais charmosas, com deck de madeira, laterais e teto de tecido, uma mesinha de centro e velas que tornam o momento ainda mais relaxante. Além disso, a água é aquecida e você pode aproveitar até em dias frios.

Day Use Meu Ônibus Oriental

Já imaginou aproveitar tudo isso sem ter que pagar uma diária completa? Você pode! Com a opção de Day Use, você pode reservar para você e até mais 3 pessoas curtirem um dia inteiro no Meu ônibus oriental sem se hospedar de fato. Sendo assim, é só entrar em contato com o número da foto e fazer sua reserva.

Contudo, como já deu pra perceber, vale super a pena uma estadia completa no Meu ônibus oriental!

Mais dicas

Um guia da hospedagem com todas as instruções e também com contatos de supermercados é disponibilizado o momento da reserva. Além disso, restaurantes, que te dão a comodidade de ficar no Meu ônibus oriental sem precisar sair de lá.

Todavia, uma ótima opção é também ir até o centro de Domingos Martins aproveitar os bares e restaurantes e curtir a noite da cidade. No meu caso, escolhi retirar pessoalmente o famoso Sushi da Aline, que levei para o ônibus para desfrutar ainda mais da experiência japonesa.

Serviço

Meu ônibus oriental (Links de reservas disponíveis no Instagram)

Endereço: Domingos Martins – ES