Veja os destinos capixabas mais procurados durante a temporada de Inverno

As regiões de montanhas capixabas oferecem uma variedade de atrações que têm encantado visitantes ao longo dos anos. Desde formações rochosas impressionantes até experiências de agroturismo, essas áreas se destacam como destinos imperdíveis, especialmente durante a alta temporada de Inverno.

Uma das joias das montanhas capixabas é o Parque Estadual Pedra Azul, localizado em Domingos Martins. Famoso pela Pedra Azul, uma formação rochosa que muda de cor ao longo do dia, o parque oferece trilhas, atividades ao livre. Inclusive, recentemente, um passeio de balão que permite uma vista espetacular da região. Além disso, outro destaque deste destino capixaba é a Rota do Lagarto, uma estrada que atravessa fazendas e pousadas, proporcionando uma viagem tranquila e com um visual de tirar o fôlego.

Em Marechal Floriano, o Zoológico das Montanhas Capixabas atrai muitas famílias, especialmente durante as férias escolares de julho. Aliás, é o único zoológico do Estado.

Já em Santa Teresa, o Circuito do Caravaggio, o Museu Mello Leitão e a Rua do Lazer são paradas obrigatórias para os turistas que desejam explorar a cultura e a história da região. Além disso, a estátua do Buda, em Aracruz, também é um convite para quem visita o município.

Mais destinos capixabas

Castelo também brilha no mapa turístico com o Parque Estadual Forno Grande, um destino capixaba procurado por trilheiros e amantes da natureza. Venda Nova do Imigrante, por sua vez, se destaca pelo agroturismo, oferecendo experiências autênticas, cafés especiais e cervejarias que encantam os visitantes.

Na Região do Caparaó, os municípios de Iúna e Dores do Rio Preto são populares, principalmente pelo acesso ao Parque Nacional do Caparaó e ao Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil.

“Esses destinos do Espírito Santo são um convite ao turismo de qualidade, oferecendo uma combinação única de belezas naturais, cultura e experiências autênticas. Seja no frio do Inverno ou no Verão, as montanhas capixabas têm algo a oferecer para todos os gostos”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Foto: Reprodução / Instagram @pedraazul.es

Fonte: Setur