Refúgio perfeito de frente para a praia da Barra, em Marataízes

Imagine acordar com o som relaxante das ondas e uma vista deslumbrante do mar. Na Pousada Portal da Barra, em Marataízes, essa é a realidade diária. Localizada em frente à Praia da Barra, a pousada oferece tudo o que você precisa para uma estadia inesquecível. Incluindo uma piscina ao ar livre e um salão de jogos para momentos de lazer.

Está localizada a apenas 3 km do centro vibrante de Marataízes, onde os hóspedes encontram uma variedade de restaurantes, bares e lojas. Além disso, para maior conveniência, a pousada disponibiliza Wi-Fi gratuito em todo seu espaço.

Os quartos são projetados para proporcionar máximo conforto e tranquilidade. Sendo assim, todos são equipados com varanda e uma vista espetacular para o mar. As acomodações incluem ventilador, TV, frigobar e banheiro privativo.

De acordo com o gerente Rodrigo Valença, o local tem demanda o ano inteiro. “Recebemos hóspedes em todas as épocas do ano, tanto turistas de lazer quanto pessoas que vem para Marataízes à trabalho e procuram a pousada”.

Sabores que encantam no café da manhã

Na Pousada Portal da Barra os hóspedes começam o dia com um delicioso buffet de café da manhã, servido no amplo refeitório. No cardápio, uma seleção de frutas frescas, pães, ovos mexidos, bolos e frios, acompanhados por uma variedade de bebidas quentes e geladas. Durante a alta temporada, de dezembro a fevereiro, o restaurante também serve pratos saborosos e memoráveis.

Acomodações para todos os gostos

Ao todo, 16 apartamentos, de frente para o mar oferecem um refúgio perfeito com dois ambientes: um quarto com cama de casal e outro com até duas camas de solteiro. Uma dica é relaxar na varanda com rede e vista para o mar. Além disso, os quartos possuem comodidades como ar-condicionado split, ventilador de teto, TV LED 32”, frigobar, e Wi-Fi gratuito. Situados no 1° ou 2° andar, esses quartos garantem uma estadia de puro conforto.

Além disso, a pousada conta com 12 apartamentos no Anexo, localizados em frente à entrada principal e voltados para o mar. Com espaço amplo e diversas configurações, eles acomodam até cinco pessoas confortavelmente. Contam ainda com TV LED 32”, ventilador de teto, frigobar, internet gratuita, e muito mais.

Facilidades e conveniência

A Pousada Portal da Barra está localizada a apenas 3 km do terminal rodoviário de Marataízes e oferece estacionamento gratuito para os clientes. Então, se você busca um refúgio à beira-mar com conforto e charme, em Marataízes, a Pousada Portal da Barra é a escolha perfeita.

Fale com a Pousada Portal da Barra Marataízes

Endereço: Rua Odaliska Soares, 31, Praia da Barra, Marataízes

Telefone: (28) 3532-2611 / (28) 99966-2611

Instagram: @pousadaportaldabarra