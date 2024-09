Surpreendente! Cachoeiro tem hospedagem e restaurante aos pés da Pedra da Penha

Fugir da correria e da movimentação dos centros das cidades é o desejo de muitos, pelo menos para passar um fim de semana de descanso. Então, se você é de Cachoeiro de Itapemirim – ES e arredores, saiba que este lugar de paz está muito mais próximo do que imagina. A hospedagem Arcangelluz tem espaços aconchegantes e requintados, em um ambiente calmo, aos pés da Pedra da Penha.

Leia também: Café com churros na beira da praia: conheça cafeteria no litoral do ES

O casal Simone Favero e Gilmar Felippe são os proprietários da hospedagem que fica na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Simone conta que ela se encantou com as belezas da região. Assim, em 2019, eles deram início ao empreendimento. Hoje, a área da Arcangelluz já conta com um casarão (com capacidade para 13 pessoas), uma casa rústica (com capacidade para 5 pessoas) e chalés para casais.

Aliás, o mais novo destaque da hospedagem é a Cabana Florença, que esbanja charme. O espaço é todo feito em madeira, bem decorado, contando até com uma banheira de hidromassagem. Além disso, as atrações da Arcangelluz não ficam só dentro das acomodações. A área externa é toda gramada, com flores, lago e uma vista direta para a Pedra da Penha, atração turística de Cachoeiro.

Inclusive, ali perto se encontra a entrada para a trilha da Pedra da Penha e a rampa de voo livre de parapente da Pedra do Camilo.

Além de todas os atrativos da hospedagem, a Arcangelluz também funciona como restaurante aos domingos, com comida no fogão à lenha. A estrada para chegar até lá está em obras e um trecho é de estrada de chão. Todavia, ainda assim é um caminho tranquilo e de fácil acesso.

Serviço – Hospedagem em Cachoeiro

Chalé Arcangelluz – Pedra da Penha ES

📍 Comunidade de Boa Vista, Distrito de São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim – ES

📞 Reservas: +55 28 99916-0050

Instagram: @chalearcangelluzoficial