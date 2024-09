Café com churros na beira da praia: conheça cafeteria no litoral do ES

Guarapari – ES é famosa pelas belas praias e atrai muitos turistas de todas as partes do Brasil. Todavia, não são só as belezas naturais que fazem os atrativos da cidade. Cada vez mais, novos empreendimentos vêm surgindo exatamente para atender a demanda de visitantes e também de moradores da região. Sendo assim, uma das opções de cafeterias por lá é a “Café com Churros”.

A cafeteria está localizada no Centro de Guarapari – ES, em frente à Praia das Castanheiras, uma das mais famosas da cidade. Assim, a localização é um dos destaques, já que você pode aproveitar o dia de praia e depois fazer aquele lanche por lá.

O cardápio é variado, contando com inúmeras opções doces e salgadas. Há pães, toasts recheadas, tortas, sobremesas diversas e muito mais. Além disso, variedade de bebidas quentes e geladas. Todavia, como o nome já diz, a cafeteria é bem focada em dois itens: o café e o churros.

Sendo assim, o cardápio traz churros com café, churros com sorvete, cafés especiais incrementados com chocolate, chantilly, marshmallow, entre outros. Tudo isto é oferecido em um ambiente bem decorado, aconchegante e com um toque especial: a vista direta para o mar da Praia das Castanheiras.

Serviço – Cafeteria em Guarapari, ES

Café com Churros

📍 Ed. Garios – Av. Des. Lourival de Almeida, n° 100 – Loja 11 – Centro, Guarapari – ES

Instagram: @cafecomchurros