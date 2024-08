Veja quanto custa para se hospedar no Castelo de Itaipava

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais buscados para viagens dentro do Brasil. Famosa no mundo inteiro, a cidade recebe milhares de visitantes todos os dias. Contudo, existem inúmeras opções para conhecer fora da capital do estado. Sendo assim, vamos te apresentar uma opção incrível de hospedagem na região serrana do RJ: o Castelo de Itaipava.

O Castelo de Itaipava foi construído em 1920 pelo Barão J. Smith de Vasconcellos e é famoso por ser uma reprodução de castelo renascentista, que faz dele um castelo em estilo medieval com um toque clássico das Américas.

A hospedagem é um verdadeiro castelo dos filmes, todo revestido de pedras, centralizado em um grande jardim. Todavia, mesmo com a aparência de realeza, os preços podem surpreender e serem bem acessíveis dependendo da época do ano. Nas redes sociais do hotel, já chegaram a divulgar os valores de 178,00 + taxas por cada diária.

Além disso, a hospedagem oferece café da manhã para os hóspedes. Entretanto, quem também quiser conhecer só a parte externa do Castelo de Itaipava pode pagar uma taxa que gira em torno de 15,00 e fazer o passeio durante o dia. Algumas áreas são liberadas para não-hóspedes.

Reservas no Castelo de Itaipava

Link oficial: Clique Aqui

Booking: Clique aqui