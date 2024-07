Viajante famoso na internet seleciona pousadas incríveis do ES

O capixaba Rodrigo Pereira se considera um colecionador de experiências pelo Brasil e pelo mundo. Ele tem um Instagram dedicado a diversas viagens e destinos, onde mostra que já conheceu 28 países e dá dicas para os seguidores. Agora, a indicação da vez foi o Espírito Santo! Em uma das postagens, Rodrigo fez uma seleção das suas pousadas preferidas do ES.

Leia também: Já imaginou flutuar sobre São Paulo? Conheça o Sampa Sky

Em seu perfil chamado @rptrips, Rodrigo já soma quase 300 mil seguidores. Ele tem registros pelo mundo inteiro em lugares como Maldivas, Egito e Dubai. Com essa propriedade no assunto “viagens”, ele elegeu as pousadas mais incríveis do ES em sua opinião.

Veja a lista

🏆 Melhor vista e gastronomia – Zucco pousada

A Zucco pousada está localizada no município de Rio Novo do Sul – ES. Rodrigo citou como pontos fortes da hospedagem a banheira no quarto, a piscina externa com borda infinita para as montanhas, e disse que a comida do restaurante anexo é espetacular.

🏆 Mais impressionante – Laguna Alto Viçosa

Os chalés Laguna Alto Viçosa ficam localizados em Venda Nova do Imigrante – ES. O viajante destacou a piscina aquecida de borda infinita, banheira, opção de massagem e sistema de comando por Alexa.

🏆 Conexão com a natureza – Cabana Cachoeira

A Cabana Cachoeira fica dentro de uma área de mata em Domingos Martins – ES. De acordo com Rodrigo, um dos diferenciais da pousada é a cachoeira privativa e exclusiva e também a jacuzzi com hidromassagem.

Mais charmosa e voltaria sempre – Pousada Rabo do Lagarto

Localizada em Pedra Azul – ES, a Pousada Rabo do Lagarto ganhou o coração do viajante. Rodrigo destaca a vista incrível da Pedra Azul, o café da manhã excepcional, o bom atendimento e o aconchego do lugar.