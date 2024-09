Apaixonante! Conheça cafeteria ao lado de um dos pontos turísticos mais famosos do ES

Prepare-se para uma experiência deliciosa ao lado de um dos pontos turísticos mais famosos do Espírito Santo. Então, você vai poder fazer uma visita a este monumento histórico do estado e ainda apreciar todas as delícias de uma cafeteria sensacional. Isso mesmo! A cafeteria Vista da Penha fica em Vila Velha – ES, no bairro Prainha.

Como o nome já sinaliza, a cafeteria fica ao lado da entrada do Convento da Penha, um dos cartões postais da cidade e do estado. O Santuário de Nossa Senhora da Penha foi fundado por Frei Pedro Palácios em 1558, quase 500 anos atrás, sendo um símbolo da história do ES.

Assim, você pode aproveitar a visita ao Convento da Penha para também conhecer a cafeteria. O ambiente é acolhedor, contando com itens decorativos graciosos e mesas externas. Contudo, o ponto forte do lugar está realmente no cardápio. As receitas doces e salgadas são de dar água na boca. Dentre as delícias estão: Coxinha de massa assada; Croissant de pistache com geleia de frutas vermelhas; Tortas; Churros; Cafés especiais; Frapês; e muito mais!

Além disso, o próprio bairro da cafeteria também é carregado de história: conhecido como “Prainha”, este foi o local onde podemos dizer que o ES começou. Ali há uma praça central, com uma igreja da época, e também é banhado pela maré, onde pescadores estacionam uma série de barquinhos e é possível ter uma visão da Terceira ponte, outro símbolo de beleza em Vila Velha / Vitória.

Então, além da cafeteria, já deu pra ver que as redondezas dela também são incríveis, né?! Sendo assim, já guarda essa dica e não deixe de conhecer.

Serviço – Cafeteria em Vila Velha – ES

Cafeteria vista da Penha

📍 Rua Coronel Mascarenhas,13, Vila Velha, Brazil 29100220

Instagram: @cafeteriavistadapenha