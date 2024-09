Em ponto turístico de Muniz Freire é possível ver o Pico da Bandeira, Forno Grande e mais

Você conhece algum ponto turístico de Muniz Freire – ES? Apesar de pequeno, o município guarda atrações naturais que podem ser visitadas pelos turistas. Uma delas é o Pico da Embratel. O nome refere-se à torre da empresa Embratel, de telefonia celular, que está instalada no alto da montanha. De lá de cima é possível avistar um mar de montanhas e praticamente toda a cidade de Muniz Freire.

Já no trajeto até a torre você vai encontrar belas paisagens. A estrada passa pela comunidade rural de Ipê Peroba, pertencente a Muniz Freire, onde há algumas residências, criações de animais, plantações de café e áreas de mata. A subida é íngreme e também no caminho já é possível avistar a infinidade de montanhas ao redor.

Assim, seguindo a subida, você vai chegar até a Torre da Embratel. Todavia, por questões de segurança, não é permitida a entrada na área interna da empresa. Contudo, na parte externa é possível transitar e também escolher um local para apreciar a vista. A visão de 360º permite enxergar o conjunto de montanhas da região, chegando-se a avistar o Pico da Bandeira, a Pedra Azul, o Pico do Itabira e o Parque Forno Grande.



O Pico da Embratel está a cerca de 10 km de distância da Sede do município. Pela Rodovia ES379 no sentido Castelo, dobra-se à direita em frente a antiga AABB de Muniz Freire, por um acesso não pavimentado, regular. Logo após uma capela às margens da estrada, caminha-se mais alguns metros e já é possível avistar os pés do pico. Há espaços com paralelepípedos e outros em estrada de chão. Além disso, a área comporta estacionamento para cerca de 10 carros.