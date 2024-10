Brasil tem 4 pizzaiolos entre os melhores do mundo, de acordo com ranking internacional

A culinária brasileira já é consolidada como um dos maiores atrativos para turistas do mundo inteiro. Desta vez, o destaque especial vai para a pizza. Em 2024, quatro pizzaiolos brasileiros entraram para a lista dos 100 melhores do mundo, reforçando a posição do Brasil como um destino gastronômico de peso. O concurso TOP100 Pizza, onde os brasileiros se destacaram, é organizado pela The Best Chef, premiação criada em 2015.

Os quatro brasileiros que entraram para o ranking foram os chefes Fellipe Zanuto (em 42º lugar, do A Pizza da Mooca); Matheus Ramos (em 56º lugar, da QT Pizza Bar); Dani Branca (em 72ª posição, da Soffio Pizzeria); e Pedro Siqueira (na 79ª posição, da Ella Pizzaria). A primeira colocação ficou com a famosa pizza italiana e seu representante, o pizzaiolo Franco Pepe, da renomada pizzaria Pepe In Grani.

Os nomes do Top100 Pizza foram selecionados por 568 pessoas, sendo 348 chefs e 220 profissionais de vários setores, como jornalistas e especialistas em gastronomia de diversos países.

Criatividade dos pizzaiolos do Brasil

A pizza brasileira, adaptada ao paladar do país e utilizando ingredientes locais, tornou-se uma expressão única da criatividade dos chefs nacionais. Esse movimento está levando o Brasil a ser visto como um destino essencial para os amantes da gastronomia, que buscam novas experiências e sabores.

Além das belas paisagens e cultura vibrante, a riqueza culinária do Brasil é mais um motivo que leva os turistas a escolherem explorar a gastronomia do país, com destaque para a diversidade culinária de metrópoles como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), de onde, inclusive, são os grandes premiados brasileiros do TOP100 Pizza.

Melhor da América Latina

Ainda no ano de 2024, o guia italiano 50 Top Pizza divulgou as melhores pizzarias da América Latina. O Brasil emplacou metade das casas no conceituado ranking.

A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo ocupou o primeiro lugar na lista do guia.

O pizzaiolo do ano, escolhido pela mesma premiação, também foi brasileiro! O eleito foi Matheus Ramos, do QT Pizza Bar, que fica em São Paulo. Alem disso, a pizza “Sobrasada Pirineus”, de A Pizza da Mooca, que também é paulistana, foi a número um do ranking, consolidando a terra da garoa como a capital da pizza de qualidade na América Latina, com nada menos que 10 restaurantes presentes no Guia.

A favorita

Um estudo realizado pela empresa VR divulgou os dados mais curiosos sobre a comida para os brasileiros. No levantamento, o sabor mais consumido pela nossa população é a Marguerita, representando 20% das escolhas dos entrevistados, seguida pela tradicional calabresa, com 17,3% das preferências e a quatro queijos, com 12%, que detêm o terceiro lugar.

Além disso, o estudo também revelou a frequência com que o brasileiro costuma saborear a iguaria. Cerca de 37% dos brasileiros comem pizza a cada 15 dias, enquanto 27,8% consomem semanalmente. Os dias da semana preferidos para se deliciar são sábados (75%), sextas-feiras (61%) e domingos (48%).

Fonte: Ministério do Turismo