Brasil tem dois restaurantes na lista de melhores do mundo; veja quais

Dois restaurantes brasileiros foram destaques na lista dos 50 melhores do mundo! A Casa do Porco, na cidade de São Paulo (SP) aparece na 27ª e Oteque, no Rio de Janeiro (RJ), ocupa a 37ª da lista The Word’s 50 Best Restaurants 2024. A premiação está em sua 22ª edição e apresenta restaurantes de 26 territórios e cinco continentes.

Com decoração peculiar, o restaurante “A Casa do Porco” é comandado pelos co-chefs Jefferson Rueda e Janaína Torres e fica no coração do centro de São Paulo. Ele oferece um menu à la carte e degustação que utiliza todas as partes do animal. Você encontra uma diversidade de opções no cardápio, desde uma seleção artesanal de charcutaria até mandioca crocante e porco assado. Além do tradicional sanduíche de mortadela com emulsão de agrião e tártaro de porco.

Localizado no badalado bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o “Oteque”, do chef Alberto Landgraf, é um templo brasileiro de frutos do mar. O espaço acolhedor e elegante incentiva os visitantes a relaxar e saborear um menu de degustação minimalista e sofisticado. Os ingredientes frescos são a estrela do espetáculo. Pratos como sardinha em conserva com foie gras cru e brioche; suculenta ostra cozida no vapor com pele de porco e caldo de espinha de porco e, para a sobremesa sorvete cru de castanha do Brasil impressionam os convidados.

Foto: Divulgação

Mais em conta

Outra lista que destaca a culinária brasileira é o famoso Guia Michelin. Concentrado nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, a publicação lista 25 restaurantes da categoria “bons e baratos”. Dentre os destaques da categoria chamada Bib Gourmand, que traz locais de boa qualidade e bom preço, estão os paulistas A Baianeira, Capim Santo, Cora, Cuia e Mocotó Vila Leopoldina. ALém disso, tem os cariocas Brota, Sult, Lasai, Oteque (também presente na lista dos 50 melhores do mundo) e Mee.

Os queridinhos do Brasil

Em fevereiro deste ano o Guia Viajar Melhor elegeu os 10 melhores pratos típicos brasileiros. Desta forma, claro, a queridinha Feijoada, foi a campeã da lista.

O levantamento reuniu as iguarias mais votadas e criou um ranking com os 10 melhores pratos típicos do país. Entre os mais votados, a feijoada alcançou a primeira posição com um total de 568 votos, sendo 26,4% das respostas. Em segundo lugar ficou o churrasco, com 379 votos. E, completando o top 3, o tradicional arroz com feijão, escolhido por 321 turistas que participaram da pesquisa.

Fonte: Ministério do Turismo