Café da manhã nas montanhas: uma experiência imperdível em Pedra Azul

Tomar café da manhã em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, é uma experiência que vai muito além de uma simples refeição. Com uma vista privilegiada da majestosa Pedra Azul, um dos cartões-postais mais belos do Espírito Santo, os visitantes podem saborear cafés artesanais e pratos sofisticados preparados com ingredientes locais, em ambientes que harmonizam com a natureza ao redor.

Em um dos 11 cafés e delicatéssens espalhados pelas rotas turísticas locais, você pode se deliciar com uma culinária rica e cuidadosamente elaborada. Seja para um café simples ou uma refeição mais elaborada, os cafés de Pedra Azul oferecem muito mais do que comida: proporcionam uma experiência completa de sabores, paisagens e cultura, unindo o melhor da culinária local ao cenário deslumbrante.

Foto: Camila Luz

Promoções

Além disso, até o dia 15 de outubro dá para aproveitar as promoções ou pratos exclusivos feitos para o Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet.

No Alice Flor e Café, por exemplo, uma das opções é o Toast de queijo minas, gorgonzola, nozes e damasco, por R$ 37,00, perfeito para acompanhar um café fresquinho. O ambiente acolhedor e charmoso torna a experiência ainda mais especial.

Já no Café Alto da Rota, a pedida é o Pão aberto Alto da Rota (pão caseiro, muçarela, palmito, tomate e manjericão) acompanhado de um café filtrado com grãos da própria plantação, por R$ 42,00. A simplicidade do prato é equilibrada pelo sabor intenso dos ingredientes locais e o cenário montanhoso que cerca o local.

Para os que preferem uma opção mais tradicional, o Café da Fazenda oferece o Pão caseiro da fazenda, servido com manteiga e geleias, acompanhado de uma xícara de café com leite, tudo por R$ 19,00. O local preserva o clima rústico e a tranquilidade das fazendas da região.

Cada café oferece uma seleção especial de sabores que destacam os produtos artesanais das montanhas capixabas, criando uma verdadeira imersão na gastronomia local. Confira abaixo a lista completa.

Onde tomar café da manhã nas montanhas:

Alice Flor e Café

Prato: Toast de queijo minas, gorgonzola, nozes e damasco

Valor: R$ 37,00

Endereço: Rota do Lagarto, KM7

Horário: quarta e quinta-feira, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 18hh

Contato: (27) 99843-7503

Instagram: @alice.flor.cafe

Café Alto da Rota

Prato: Pão aberto Alto da Rota (pão caseiro, queijo muçarela, palmito, tomate e

manjericão) e Café Filtrado (método Cléver) grãos da própria plantação

Valor: R$ 42,00

Endereço: Rota do Lagarto, localidade Alto da rota

Horário: de sexta a domingo, das 9h às 18h

Contato: (27) 99976-7766

Instagram: @cafealtodarota

Café da Fazenda

Prato: Pão caseiro da fazenda (fatias de pães caseiros servidos com manteiga e geleias) acompanhado de uma xícara de café com leite

Valor: de R$ 24,00 por R$ 19,00

Endereço: Rota do Lagarto, KM3, Domingos Martins

Horário: de sexta a domingo, das 9h às 18h

Contato: @_cafedafazenda

Contos do Ninho

Prato: Rabanada granfina (pão sourdough embebido em leite com especiarias, selado na manteiga e ovos, creme de fava de baunilha e cranberry por cima e casquinha brûllè)

Valor: R$ 39,00

Endereço: Rota do Carmo

Horário: quinta e sexta, das 9h às 18h; sábado e domingo, das 8h às 18h

Contato: (27) 99718-8370

Instagram: @contosdoninho

Fazenda Camocim

Prato: Harmonização de 3 dos nossos principais cafés (Jacu Bird Coffee, Camocim e Moka) junto com um trio de sobremesas exclusivo para harmonizar com os cafés (composto por fondant de chocolate, petit gateau de doce de leite e cannoli com creme de café)

Valor: De R$119 por R$109

Endereço: Rodovia BR 262 KM 90

Horário: sexta a domingo, das 10h às 17h

Contato: @fazendacamocim

Casa Flor

Prato: torta de café

Valor: de R$ 22,00 por R$ 18,00

Endereço: Rodovia ngelo Girardi, s/n Rota do La- garto Pedra Azul

Horário: sexta, das 14h às 19h; sábado, das 9h às 19h; e domingo, das 9h às 18h

Contato: (28) 99279-7555

Instagram: @casaflordoceria

Luna Lab Café & Delicatéssen

Prato: Espresso spritz (espresso, água com gás e xarope de limão) e Choux de ganache de chocolate branco caramelizado e café, com geleia de morango.

Valor: R$ 30,00

Endereço: Rua Uliana, n48, Galeria Ana Modolo, Vila de Pedra Azul

Horário: quinta a segunda, das 9h às 18 e das 19h às 21h30

Contato: (27) 99734-5040

Instagram: @lunalabcafe

Marietta Delicatéssen

Prato: Bolo glaceado

Valor: R$ 22,00

Endereço: Rodovia ngelo Girardi, KM 07

Horário: quarta e quinta, das 9h às 17h; sexta a domingo, das 9h às 18h

Contato: (27) 99973-2370

Instagram: @marietta_delicatessen

Pousada Rabo do Lagarto

Prato: Caixa para café da manhã com vários produtos locais

Valor: de R$ 181,00 por R$ 165,00

Endereço: Rodovia Geraldo Sartório ES194, São Paulo do Aracê

Horário: todos os dias (aberto 24 horas)

Contato: (27) 3248-2383

Instagram: @pousadarabodolagarto

Wood & Café

Prato: Cheesecake de Frutas Vermelhas (amora, morango e mirtilo)

Valor: de R$ 43,00 por R$ 35,90

Endereço: Rod. BR 262, Km 95.5 Fazenda do Estado, em frente ao Világio d’ Itália

Horário: de segunda a sábado, das 8h às 18h

Contato: (27) 99940-8023

Instagram: @wood.ecafe

Du Carmo Café

Prato: Waffle cremoso recheado com creme de queijo brie e geleia de morango. Acompanha um cafezinho coado

Valor: R$ 33,00

Endereço: Rota do Carmo, KM07

Horário: de quinta a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h

Contato: (27) 99687-2136

Instagram: @ducarmocafebeer