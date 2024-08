Casa de bonecas da vida real! Conheça confeitaria em SP

Está de passeio em São Paulo?! A maior cidade do Brasil é cheia de atrações turísticas e você pode ficar perdido na hora de escolher. São tantas opções que uma dica é sempre bem vinda! Sendo assim, hoje vamos te apresentar a Pikurruchas, que com certeza é a confeitaria mais rosa e mais doce em SP.

A confeitaria Pikurruchas tem quatro endereços diferentes em SP e nós escolhemos a unidade que fica no bairro Perdizes. A entrada do local já é surpreendente, com balcões que contém uma infinidade de opções de doces e uma decoração rosa com detalhes que vão literalmente do chão até o teto.

Porém, a maior surpresa está guardada no subsolo, onde a confeitaria se torna uma casa de bonecas gigante e real. O salão tem inúmeras mesas dividas em espaços decorados; alguns têm flores nas paredes, outros têm cabanas cobertas com ursos de pelúcia e ainda um enorme carrossel giratório no centro, perfeito para fotos.

Entretanto, não é só a decoração que tira o fôlego. A melhor parte fica para as delícias da confeitaria, que tem um cardápio variado de doces como palha italiana, brownies, copos recheados, tortas, bolos e muito mais. A marca do leite condensado Moça é uma das patrocinadoras da Pikurruchas.

Ficou com água na boca? Escolha a Pikurruchas mais perto de você e aproveite a experiência. Endereços: Rua Diana – 695; Rua Francisco Marengo – 1481; Rua Virgílio Wey – 100; Shopping Golden Square.