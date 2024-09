Cidade vizinha do ES tem cafeteria dentro de um castelo

Os amantes de cafeteria vão ficar apaixonados por esse lugar! O Castelo do Café é um verdadeiro palácio. Além de desfrutar do cardápio de delícias, somente conhecer o local pode ser uma bela experiência. A construção é realmente um castelo dos filmes, contando também com um segundo andar. Além disso, a área externa é cercada por natureza.

Apenas uma taxa de 5,00 é cobrada para a manutenção do local. Contudo, os valores da cafeteria vão de acordo com o seu pedido. Há opção de lanches, sobremesas, porções, drinks, cervejas artesanais e claro: cafés especiais. As marcas gourmets Café Salomão e Café Rei Davi estão disponíveis para consumir no castelo. Além disso, você tem a opção de comprar os pacotes de pó e levar para casa.

Aliás, outro destaque é que estes cafés são produzidos direto no próprio castelo. A cafeteria temática proporciona uma experiência única no universo dos Cafés Especiais. O Café Salomão está presente no expresso, assim como têm cafés de diferentes produtores nos métodos coados.

Além disso, a região tem muitos atrativos para além do Castelo e da cafeteria. O famoso Parque Nacional do Caparaó está a apenas uma hora de distância do Castelo. O Parque possui inúmeras atrações além do Pico da Bandeira, que exigem menos esforço, como o Mirante do Jacu e da Taqueira, o Vale Verde e o Vale Encantado. Aliás, este último abriga cachoeiras de tirar o fôlego.

Alto Caparaó também é uma cidade super charmosa bem pertinho do Castelo e tem muitas paisagens pelas estradas. Vale a pena conhecer!

Funcionamento

Está curioso para saber onde essa cafeteria fica?! O Castelo do Café está localizado no Coqueiro Rural, em Manhuaçu – MG, a apenas 5km do centro da cidade. Manhuaçu fica quase na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Sendo assim, é uma ótima opção para planejar um passeio por lá.

Geralmente, o funcionamento do Castelo do Café é somente nos domingos e feriados, das 10:00 às 18:00. Todavia, recomenda-se checar com antecedência nas redes sociais da cafeteria.

Serviço

Cafeteria – Castelo do Café

Endereço: Chácara a Rosa e a Deusa – 1 – Castelo do Café – Coqueiro Rural, Manhuaçu – MG

Instagram: @castelodocafe

Site: clique aqui