Fazendinha, tirolesa, cachoeiras e restaurante: conheça parque na divisa do ES

Se você está procurando um passeio perfeito para a família inteira, hoje você vai conhecer um lugar que tem inúmeras atrações e fica bem pertinho do Espírito Santo. O Parque Cachoeira das Andorinhas está localizado em Alto Caparaó – MG, um município que faz divisa com ES. Sendo assim, você pode planejar para ir até lá somente passar o dia ou então se hospedar e aproveitar por mais tempo.

Para curtir durante o dia, não faltam atrações. Já na entrada do Parque tem uma área com tartarugas e patos, que fazem a alegria da criançada. Além disso, você pode escolher a opção de ingresso; de acordo com a escolhida, ficam liberados certos acessos do Parque. Entre eles, têm: Fazendinha com pôneis, bois e cavalos; trilha por cachoeiras de águas cristalinas e uma tirolesa sobre as montanhas. O local também tem restaurante com comida caseira e uma sorveteria com sobremesas especiais.

Outra atração do Parque Cachoeira das Andorinhas é a área de paintball, aberta para homens e mulheres entrarem em ação e se divertem na aventura cheia de adrenalina!

Já viu que dá para passar um dia inteiro lá sem se preocupar, né?! Aliás, caso você deseje dormir no local, o Parque Cachoeira das Andorinhas também possui áreas de camping e hospedagem. Inclusive, o Parque está a poucos quilômetros do ponto mais visitado da região: o Pico da Bandeira. Sendo assim, se você for para o Pico, pode aproveitar o passeio e conhecer a Cachoeira das Andorinhas.

Geralmente, o horário de funcionamento do Parque é de 9:00 às 17:00. E os dias de funcionamento são de quarta à segunda e feriados. Contudo, é recomendado checar com antecedência através dos contatos do local.

Serviço

Parque Cachoeira das Andorinhas

Endereço: Córrego José Pedro – Vale das Hortênsias, Alto Jequitibá – MG

Whatsapp: (33) 98409-7922

Instagram: @parquecachoeiradasandorinhas