Com 4 unidades na Grande Vitória, conheça restaurante havaiano queridinho no ES

A região da Grande Vitória – ES é cheia de encantos, com muitas atrações naturais e também opções de bares e experiências culinárias. Assim, entre os restaurantes requisitados da região, o Mahai é um dos que se destacam. Aliás, são quatro unidades desta marca espalhados pela Grande Vitória. Há dois na capital, um na cidade de Vila Velha e recentemente foi inaugurado mais um no município da Serra.

Todas as unidades do Mahai na Grande Vitória são muito bem decoradas e entregam ambientes aconchegantes. Há flores no teto, espelhos, pinturas que remetem ao mar e a areia da praia, conchas e mais detalhes encantadores. Além disso, os restaurantes têm salões internos, áreas externas e espaços exclusivos para bar. Assim, os clientes podem aguardar tomando um bom drink.

O restaurante leva um nome de origem havaiana, já que “Mahai” remete a uma das praias mais belas do Havaí. Sendo assim, tem muitas opções de saladas, peixes e bebidas refrescantes. Todavia, o cardápio é muito variado e também conta com inúmeros sabores de risotos, pratos com carnes especiais, sanduíches e sobremesas deliciosas.

Dentre os destaques da casa, há o prato Camarão ao Catupiry, que é feito com arroz especial cremoso, molho de queijos, camarões grelhados, catupiry, cebolinha e batata palha. Então, é difícil resistir, né?! Mas agora você já sabe: quando estiver pela Grande Vitória, já tem lugar certo para comer.

Horários – Mahai Restaurante

📍Serra

Todos os dias: 11h às 23h

📍 Mata da Praia, Praia do Canto e Praia da Costa

Todos os dias: 11h às 23h

Sexta e sábado: 11h às 00h

🍛 Almoço Executivo

Segunda a Sexta: 11h às 15h (exceto feriados)

🍻 Happy Hour

Segunda a Sexta: 15h às 20h (exceto feriados)

Serviço – Restaurante na Grande Vitória – ES

Cardápio e endereços: Clique aqui

Instagram: @mahairestaurante