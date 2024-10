Bairro histórico encanta turistas que viajam à Cabo Frio – RJ

Muitas pessoas conhecem Cabo Frio – RJ ou já ouviram falar de suas belas praias de águas cristalinas. Todavia, o que muita gente não sabe é que a cidade praiana guarda um bairro pra lá de charmoso e cheio de história. O bairro histórico Passagem está localizado na região central de Cabo Frio e encanta a todos os visitantes.

O bairro Passagem é a área de povoação portuguesa mais antiga de Cabo Frio e o único núcleo urbano entre 1616 e 1660. Sua denominação provém do porto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias que atravessavam o Canal do Itajuru no período imperial. Na praça encontra-se a Igreja de São Benedito, construída em 1761 para abrigar os escravos que se associavam em irmandades. Atualmente, o bairro bucólico se transformou num dos principais points gastronômicos da cidade. (SETUR Cabo Frio)

Sendo assim, você vai encontrar inúmeras opções de bares e restaurantes no bairro histórico, com opções de cardápios e ambientes para todos os gostos. Na maioria dos estabelecimentos também têm música ao vivo em alguns dias da semana. Todavia, é mais comum encontrar movimento de pessoas e programações aos finais de semana.

Além das opções culinárias e de bares, o bairro entrega visuais deslumbrantes. Há construções históricas, paredes floridas e uma orla com diversos barquinhos estacionados nas águas azuis do canal de Cabo Frio. Aliás, tudo isto torna o bairro super “instagramável” e com possibilidade para belas fotos. É um passeio imperdível!

📍 Bairro Passagem, Cabo Frio – RJ, Brasil