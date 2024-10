Com estrutura de contêineres, conjunto de restaurantes faz sucesso em praia do ES

A Praia da Costa, em Vila Velha – ES, é um paraíso capixaba que atrai turistas do estado e também de outras partes do mundo. Então, em um dia de passeio por lá, você pode estar procurando por restaurante ou algum outro lugar para comer. Sendo assim, hoje você vai conhecer o Blu Food Park, um conjunto de restaurantes à beira-mar, cheio de opções deliciosas.

A estrutura do Blu Food Park conta com vários contêineres e tem um deck superior, sendo que todo o espaço é aberto com vista direta para o mar. Das 11h às 15h os restaurantes servem opções de almoço e também há outras opções variadas até as 23h. Entretanto, o local funciona somente de quarta a segunda-feira.

Dentre os restaurantes que compõe o Blu Food Park, em Vila Velha – ES, estão: @cavendishburger, que trabalha com diversas opções de hambúrgueres artesanais, inclusive vegetariano; a @lacuchillabrasil, que é especialista em carnes e conta com um cardápio variado, com pratos que levam cortes especiais, batatas rústicas, strogonoff e muito mais.

Já a @pizzasdochefvv trabalha com pizzas de massa leve, tomate italiano e muitos sabores. Além disso, para adoçar as refeições e garantir a sobremesa, o Blu Food Park também tem o @cookieitcafe, com várias opções de sobremesas.

Outro destaque do Blu Food Park são os drinks. Há uma carta exclusiva de bebidas para você escolher, com e sem álcool. Sendo assim, o lugar oferece uma experiência completa para todos os gostos. Então, está esperando o que pra conhecer?!

Serviço – Restaurantes em Vila Velha – ES

Blu Food Park

📍 Avenida Antônio Gil Veloso, 2002. Praia da Costa, Vila Velha, Brasil 29101130

Instagram: @blufoodpark