Mês das crianças: 3 passeios imperdíveis para fazer com os pequenos no ES

Outubro é o mês das crianças e muitos adultos querem agradar os pequenos com presentes e passeios. Sendo assim, apresentamos opções de lugares imperdíveis dentro do ES que vão divertir não somente a criançada, mas também toda a família.

Confira 3 passeios para fazer com as crianças no ES

Zoopark da Montanha: O Zoo Park da Montanha é o único zoológico dentro do ES. O local conta com uma infraestrutura completa para receber visitantes. São centenas de animais e mais de 100 espécies diferentes. Os bichos ficam em recintos que simulam seus habitats naturais.

Dentre os possíveis passeios no zoológico do ES, há uma parte com vários viveiros de pássaros. Ali é possível entrar em contato com diversas espécies, como araras azuis, vermelhas, papagaios, pássaros exóticos, tucano, patos, flamingos e cisnes. Além disso, a presença dos animais silvestres como tigres e onças pintadas também chama a atenção dos visitantes.

Acquamania: Localizado em Guarapari – ES, o Acquamania conta com mais de 25 atrações. Aliás, é importante lembrar que tem opções de diversão para todos os gostos, então você pode levar a família inteira. O parque aquático conta com tobogãs radicais, piscina de ondas, bar na piscina, rio lento e muito mais.

Para as crianças, o parque aquático do ES é um verdadeiro paraíso. Há inúmeras opções de piscinas e brinquedos para os pequenos se divertirem. Além disso, dentro Acquamania também tem diversos pontos de alimentação e você pode escolher desde lanches até refeições de almoço e sobremesas.

Praia das Castanheiras: Também localizada em Guarapari, a Praia das Castanheiras é perfeita para o público infantil. O mar ali é muito calmo e quase não tem ondas. Outro ponto de vantagem são as piscinas naturais rasas que se formam em meio às pedras, fazendo a alegria da criançada. Além disso, como o nome já diz, várias castanheiras cercam a praia e permitem uma orla fresca e sombreada, tornando-a ideal para toda a família.

