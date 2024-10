Com pousada, restaurante e cervejaria, conheça lugar encantador nas montanhas do ES

Um cenário lindo e aconchegante, com chalés espalhados pelas montanhas e um grande lago embaixo. Assim é a Pousada Bela Aurora, localizada no interior de Venda Nova do Imigrante – ES. Aliás, a cidade em si já é local um local apropriado para descanso e para aqueles que gostam de contemplar a natureza em sua forma original. Sendo assim, planejar um passeio até a Bela Aurora, seja para se hospedar ou somente para conhecer, é uma ótima opção.

A Pousada Bela Aurora conta com chalés para os hóspedes que desejam dormir. Assim, os valores da diária giram em torno de R$450,00 em uma acomodação que comporta até 4 pessoas. Além disso, o espaço também conta com restaurante, cervejaria e uma linda área verde com lago, pedalinho, playground para as crianças e acesso para eco trilhas.

Restaurante e Cervejaria

O Restaurante possui cardápio diversificado, com serviços à la carte e self-service no fogão a lenha. O espaço oferece pratos com produtos típicos da roça e que valorizam as tradições da cultura italiana, além de culinária contemporânea.

Funcionamento:

Almoço Self Service – 11h30min as 15h00min

Terça a Sexta

Almoço À La Carte – 11h30min às 15h00min

Sexta e Sábado à noite

Jantar À La Carte – 19h00min as 22h00min!

Já a Cervejaria Aurora é um espaço para brindar bons momentos. Sendo assim, no complexo da Pousada Bela Aurora, você também encontra este espaço moderno dedicado aos apreciadores dessa bebida tão popular. Sob comando da mestre cervejeira Eliza Bottacine, a Aurora aposta em receitas inovadoras, que incorporam ingredientes frescos da região, sem deixar de lado a tradição.

Além disso, o cardápio também conta com opções de drinks e petiscos que harmonizam com a bebida.

Funcionamento

Sextas das 15h às 21h

Sábados e Feriados Nacionais das 11h às 21h

Domingos das 11h às 17h

Serviço – Pousada no ES

Pousada Bela Aurora

📍 Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante, S/N – Zona Rural, Venda Nova do Imigrante – ES, 29375-000

Instagram: @pousadabelaaurora