Com sabores autorais e massa fina, Chef inaugura pizzaria em Muniz Freire

O que começou como confraternizações em casas de amigos, hoje se tornou um novo empreendimento para Muniz Freire – ES. Thierry Mendonça conta que ele costumava fazer pizzas para grupos em alguns momentos especiais e assim foi pegando gosto pelas massas. Ele foi se aprofundando na área, se tornou profissional em gastronomia e agora acaba de inaugurar a Mendonza’s.

Leia também: Grãos selecionados e receitas caseiras: conheça cafeteria em Iúna

A pizzaria foi muito bem recebida em Muniz Freire, já que muita gente já conhecia o trabalho de Thierry como Personal Chef. Além disso, abrir este espaço presencial foi uma forma que ele encontrou para que mais pessoas conheçam o seu trabalho. E que trabalho! O Chef se orgulha em divulgar que usa ingredientes selecionados em suas receitas e também trouxe sabores autorais para o cardápio.

De acordo com Thierry, uma das pizzas mais pedidas é a “Franguesa”, sabor criado por ele. Esta receita leva muçarela, frango, calabresa, bacon e catupiry. Segundo o Chef, outra campeã de vendas também é a pizza de alho poró com bacon.

Thierry ressalta que o diferencial da sua pizza é a massa: “Nada pesada, feita com a maturação ideal. Esse é o diferencial, o sabor, o verdadeiro sabor de qualidade”, afirma.

Além das pizzas, o cardápio também conta com bebidas variadas e vinhos de qualidade. Então, já sabe! Se você ama pizza, já tem um novo lugar para conhecer e saborear em Muniz Freire.

Ver essa foto no Instagram

Mendonza´s Pizzaria

📍 Rua Manoel Alonso Portela, N.194, Muniz Freire – ES

Instagram: @mendonzas_pizzaria

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.