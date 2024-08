Conheça 3 cafeterias imperdíveis em Patrimônio da Penha

Patrimônio da Penha tem ganhado cada vez mais os corações de turistas da região e também de outros lugares. A pequena vila que pertence ao município de Divino de São Lourenço é cercada pela Mata Atlântica e conta com uma vasta opção de cachoeiras. Além das belezas naturais, os restaurantes e cafeterias da comunidade também atraem os visitantes.

Apesar da pequena população, os investimentos na região cresceram nos últimos anos e hoje já é possível encontrar opções de luxo, como chalés com hidromassagem e vista para as montanhas. Além disso, as delícias caseiras da vila entregam qualidade e sabor. Sendo assim, separamos 3 cafeterias imperdíveis para você conhecer em Patrimônio da Penha. Confira!

Destino Café

Um espaço em meio à natureza, com lago, animais e plantas: assim é o ambiente do Destino Café, em Patrimônio da Penha.

O menu do Destino Café inclui almoço à la carte, porções, lanches, cafeteria com grãos especiais, bebidas variadas e cerveja artesanal. Aliás, todos os cafés são de produtores da região. Além disso, há muitas opções de sobremesas, como brownies e bolos caseiros.

E se você é desses que gostam de levar um produtinho para casa, o Destino também tem pacotes de cafés especiais, farofa crocante, vinhos, geleias, pasta de amendoim, mel, livros e outras lembranças.

Santíssimo Café

Margô Loureiro, proprietária, conta que sua experiência com cafés vem de tempos, já que no passado ela trabalhou diretamente com a Associação brasileira de cafés especiais. Com essa intimidade, Margô levou para Patrimônio da Penha o Santíssimo Café.

A cafeteria disponibiliza uma lista de opções de cafés especiais, além de comidas deliciosas, como croissants, quiches e bolos. De acordo com Margô, grande parte dos cafés especiais são produzidos na própria região. “Trabalhamos com o café Relíquias do Caparaó, por exemplo. Daqui dá pra você ver a plantação deles. Fica aqui em Patrimônio mesmo.” comenta.

Além disso, a localização da cafeteria é outro ponto de destaque, já que fica bem no centro da vila.

Flores e sabores

O Flores e sabores é um renomado restaurante de Patrimônio da Penha. Contudo, o cardápio tem não só opções de pratos especiais para o almoço e jantar, como também uma carta de drinks autorais, esfihas, cafés e sobremesas.

Sendo assim, você pode aproveitar as delícias do Flores e Sabores também no momento do seu café da tarde, por exemplo.

Cachoeiras

Uma das principais atrações de Patrimônio da Penha são as cachoeiras. Na região central há uma guarita como porta de entrada. Há um valor simbólico de 5,00 que deve ser pago para fazer a trilha e acessar as cachoeiras principais.

Após a guarita, andando por cerca de 5 minutos é possível acessar a cachoeira Beija-Flor. Outra cachoeira famosa fica dentro do campping Vó Tuti. Todavia, para acessá-la é preciso pagar uma taxa ao estabelecimento. A mesma é umas das cachoeiras mais próximas da vila e tem fácil acesso. Além dessas, há também a Cachoeira Arco íris e outras que podem ser desbravadas pelos amantes de trilha ou para quem deseja contratar um guia e acessar as cachoeiras mais difíceis.

Outras atrações

Para quem gosta de artesanato, muitas opções são encontradas também na rua principal da vila de Patrimônio da Penha. A loja Ametista tem diversos acessórios feito à mão, com pedras coloridas, objetos de decoração e também de perfumaria. Já a Casa das Fadas é uma loja de artesãs locais que fabricam diversas lembranças como chaveiros e peças em crochê.

Por fim, se você quer conhecer um lugar com bastante “cara” de Patrimônio da Penha, pode ir até a Casa de Vidro. A inusitada construção fica no Portal do Céu, nas proximidades da vila, e é toda construída com material reciclável. As paredes são feitas de garrafas de vidro ou pet, as janelas são para brisas de carros. Parece uma casa de filme de animação. O imóvel é particular, então geralmente as pessoas só conseguem visitar a parte externa.