Pedra Menina: descubra os encantos do charmoso distrito capixaba

Distrito do município de Dores do Rio Preto – ES, Pedra Menina encanta com suas paisagens preservadas. O lugar ganhou esse nome por causa de uma montanha que, segundo populares, tem a forma parecida com uma menina. O distrito é uma das portas de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, onde está abrigado o 3º pico mais alto do Brasil.

Sendo assim, muitos turistas que vão para o Pico da Bandeira passam por Pedra Menina para desfrutar das cafeterias ou até mesmo para se hospedar. Em ambos os casos, uma opção que tem ganhado fama na região do Caparaó é o Café e Pousada Vovô Nininho.

Oferecendo tanto hospedagem quanto uma charmosa cafeteria, o sítio Vovô Nininho está sempre movimentado, principalmente aos finais de semana. Eles trabalham com cafés especiais, onde acompanham todo o processo do grão, desde a colheita. Além disso, diversas delícias como bolos e tortas compõem o cardápio.

Já a hospedagem oferece charme e conforto para os hóspedes, além de um café da manhã delicioso com vista para as montanhas. Aliás, falando em montanhas, nesta época é bom ir preparado para curtir um friozinho! Nos últimos dias, a região chegou a registrar 12 ºC durante o dia.

Contudo, mesmo com o frio, é importante lembrar que Pedra Menina está ao lado das principais cachoeiras do Caparaó capixaba. Se não for para dar um mergulho, você pode pelo menos ir apreciar o visual.

Serviço

Sítio Vovô Nininho

Endereço: Forquilha do Rio, Dores do Rio Preto – ES

Instagram: @cafesvovonininho