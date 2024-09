Conheça cinema ao ar livre e cafeteria à beira-mar no litoral do ES

O aconchego de uma cafeteria já é indispensável em qualquer lugar. Então, imagina se a mesma estiver localizada à beira mar, em uma das cidades mais turísticas do litoral do ES?! Pois é, hoje você vai conhecer o Turiya, que além de café, também oferece um cinema gratuito ao ar livre e uma loja de cerâmicas de fabricação própria.

Leia também: Restaurante do ES produz as próprias massas e tem vista direta para a Pedra Azul

O Turyia Café está localizado na Praia de Santa Mônica, em Guarapari – ES. A cafeteria tem um cardápio variado com tapiocas, pão na chapa, sanduíches, cafés, um famoso suco de açaí e muito mais. De acordo com a proprietária Isabela Frami, o espaço aconchegante foi pensado para quem deseja fazer uma pausa, respirar um pouco e relaxar.

Aliás, o próprio nome da cafeteria quer dizer isto. “Turiya”, de acordo com o hinduísmo, significa um estado de consciência, um momento de paz suprema.

Além disso, Isabela aponta outro diferencial da cafeteria: ela produziu todas as louças de cerâmica com suas próprias mãos, de forma autoral. Sendo assim, no Turiya há também uma loja em anexo com as peças produzidas pela proprietária e você pode levar uma lembrança para a sua casa.

Cine Turi

Isabela Frami é natural de Brasília e na cidade trabalhava como produtora audiovisual. Contudo, durante a pandemia os trabalhos foram pausados e ela se mudou para Guarapari com a família. De 2020 pra cá, ela começou a trabalhar com cerâmica e depois teve a ideia de montar o café. A cafeteria foi inaugurada em 2023 e junto com ela um novo sonho de Isabela foi tirado da gaveta: um cinema ao ar livre.

Além da paixão pelo audiovisual, Isabela viu na região de Santa Mônica uma carência deste hábito de assistir filmes. A proprietária conta que em Guarapari – ES só tem um cinema e é no centro da cidade, o que dificulta o acesso para algumas pessoas.

“Vale a pena! Quando vejo alguém chegando com uma cadeira no braço, ou vejo uma senhora, uma criança, sentadas olhando pra tela… Ou quando vejo alguém dizendo que nunca tinha ido ao cinema, é o que me deixa mais feliz. A ideia do cinema é facilitar o acesso.”, afirma Isabela.

Ela também diz que gostaria de ampliar o cinema e tem planos para o futuro. Todavia, atualmente o Cine Turi é voltado para o entretenimento da população. O evento acontece uma vez por mês e geralmente a data é divulgada com antecedência no Instagram da cafeteria. Além disso, Isabela também disponibiliza uma enquete para o público escolher os filmes.

Em cada dia que o cinema acontece há uma sessão infantil, uma sessão família (comédia e etc.) e outra sessão adulta. Como é ao ar livre, cada um pode levar sua cadeira para se acomodar e assistir aos filmes. Além disso, ao lado do Turiya Café tem outras opções de comidas como hambúrguer, sushi e sorvete.

Serviço

Turiya Café e Cerâmica

📍 Rua Fernando Torres, 40 – Santa Mônica, Guarapari – ES

⏰ Quarta a Domingo – 10h às 18h30

Instagram: turiyacafe