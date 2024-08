Conheça a pizzaria “Borgo Del Vino”, um pedaço da Itália no Sudeste do Brasil

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais buscados para viagens dentro do Brasil. Famosa no mundo inteiro, a cidade recebe milhares de visitantes todos os dias. Contudo, existem inúmeras opções para conhecer fora da capital do estado. Sendo assim, vamos te apresentar uma opção incrível de restaurante na região serrana do RJ: a Pizzaria Borgo Del Vino.

A pizzaria é conhecida como um pedaço da Itália no Brasil. Aconchegante, o ambiente lembra a região Toscana da italiana. Além disso, é recomendado chegar um pouco antes do anoitecer pra assistir ao pôr do sol e passear pelos deslumbrantes cenários que o condomínio Borgo Del Vino, onde está localizada, oferece.

Contudo, é importante lembrar que a pizzaria só trabalha com reserva antecipada. Além da infinidade de opções de pizzas, o restaurante também tem cardápio de café da manhã. Sendo assim, você pode escolher o melhor horário e fazer sua reserva.

Falando em Itália, não poderia faltar um bom vinho. Então, quem aprecia esta bebida pode ficar despreocupado porque “Vino” já está no próprio nome da pizzaria. Já deu pra perceber que o local é super romântico e perfeito pra uma ocasião especial, né?!

Serviço

Pizzaria Borgo Del Vino

📍 Endereço: Estrada Julioca, rodovia BR-040, Km 038, Área D – Areal

Reservas: Clique aqui

Instagram: pizzeriaborgodelvino