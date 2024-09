Restaurante do ES produz as próprias massas e tem vista direta para a Pedra Azul

Não é segredo que Pedra Azul é um dos destinos mais buscados para experiências gastronômicas no Espírito Santo. Além das paisagens exuberantes, o distrito de Domingos Martins – ES conta com uma grande variedade de restaurantes. Assim, entre eles está o restaurante Don Calmon, que tem diversas massas de produção própria e que está localizado em uma vista de tirar o fôlego.

Leia também: Conheça nova cabana inaugurada em meio à Mata Atlântica, em Patrimônio da Penha

O restaurante Don Calmon te permite a experiência de apreciar os pratos com uma vista privilegiada para a Pedra do Lagarto (Pedra Azul) e oferece um cardápio variado com massas e risotos. Aliás, o diferencial das receitas são os ingredientes de alta qualidade, frescos e de produtores locais. Além disso, todas as massas e molhos são feitos de maneira artesanal.

As massas e risotos são acompanhados por carnes, peito de pato, camarões ou salmão. No cardápio, os pratos que se destacam são o Nhoque defumado de baroa e ancho Angus grelhado; o Ravioli de pera com gorgonzola e filé mignon ao molho de vinho; Risoto de alho poró e ancho Angus ao molho de shitake; e Risoto de laranja com raspas de limão e magret de canard.

Além disso, desde um jantar especial a uma celebração, eles oferecem o vinho perfeito para tornar cada momento inesquecível. O restaurante em Pedra Azul funciona aos finais de semana, entre sexta-feira e domingo. Todavia, em caso de feriado é preciso consultar a disponibilidade com antecedência.

Serviço – Restaurante em Pedra Azul

Restaurante Don Calmon

⏰ Funcionamento: sexta-feira e sábado, das 11h30 às 15h30 e das 19h30 às 22h30; e domingo, das 11h30 às 15h30 (entretanto, pode haver alterações)

📍 Endereço: Rodovia BR-262, quilomêtro 90 – Vale da Pedra, Pedra Azul, Domingos Martins 29278-990

Instagram: @doncalmon