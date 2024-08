Conheça espaço de culinária e lazer na região das cachoeiras mais lindas do ES

A Toca da Truta é um lugar de lazer em meio a natureza para toda a família. O espaço tem um amplo restaurante de culinária especial, além de bebidas variadas e espaço liberado para as crianças. Além disso, o ponto está a menos de 20 km da região de Pedra Roxa – ES, um paraíso de cachoeiras da região do Caparaó.

Sendo assim, você pode aproveitar um dia todo na Toca da Truta indo somente fazer um passeio. Todavia, você também pode passar por lá para conhecer e almoçar e depois seguir para as cachoeiras. Aliás, dentro do próprio espaço há uma piscina natural com as águas cristalinas desta região do ES, um lindo lago com cascata, ponte de madeira e também opção de pesque-pague.

As atrações em meio à natureza também fazem o gosto das crianças, além do lugar ter uma área de playground para elas. O ambiente é seguro para toda a família e contando com um amplo estacionamento você poderá aproveitar tudo isso.

E falando em aproveitar, você pode escolher qualquer dia da semana, já que o restaurante funciona todos os dias. Entretanto, é recomendado fazer a reserva com antecedência através deste link .

Como chegar nas Cachoeiras de Pedra Roxa – ES

Para chegar a Pedra Roxa a partir de Vitória, basta pegar a BR-101 e entrar na ES-462. A distância entre a cidade de Ibitirama – ES e o distrito de Pedra Roxa é de apenas 22 km, e o acesso é feito por uma estrada asfaltada, seguindo em direção à Sede-Pedra Roxa. Aliás, durante o trajeto você será presenteado com paisagens encantadoras, que aumentam a expectativa de conhecer esse destino paradisíaco.

Serviço

Toca da Truta

📍 Ibitirama – ES

Instagram: @tocadatruta

Telefone: 28 99999-6406