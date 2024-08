Aventuras na Pérola Capixaba: explore Marataízes com City Tour gratuito

Já imaginou apreciar as belezas de Marataízes, com uma vista privilegiada, a bordo de uma jardineira? Pois essa é a proposta do City Tour, oferecido pela Prefeitura do município. E o melhor, de graça!

Isso mesmo! Com o objetivo de divulgar as belezas do município, a Prefeitura implantou esse programa em janeiro de 2023. A jardineira, que é um ônibus turístico super charmoso e que oferece vista panorâmica, leva turistas e moradores para conhecer nove pontos turísticos da famosa Pérola do Litoral Sul Capixaba.

De acordo com informações da Secretaria de Turismo, o City Tour de Marataízes funciona o ano todo.

Foto Mariana Garrido / Setur

City Tour Marataízes

Sendo assim, aperte os cintos que a viagem vai começar! O passeio gratuito segue por nove pontos turísticos da cidade. Dessa forma, as saídas acontecem às sextas-feiras, sábados e domingos em dois horários: 9 horas e 14 horas. Em média, cada viagem dura duas horas.

Além disso, ainda de acordo com a Secretaria de Turismo, há um projeto chamado “Descobrindo a Pérola Capixaba” que realiza o passeio com alunos e moradores.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail da Secretaria de Turismo de Marataízes (turismo@marataizes.es.gov.br) ou no Posto de Informações Turísticas, através do número (28) 99222-0320.

O passeio começa no Posto de Informações Turísticas (antiga rodoviária do município) e segue rumo às Ruínas de Trapiche. Pelo caminho, é possível conhecer a Lagoa do Siri, a Praia de Falésias, a Feira do Artesão, o Palácio das Águias e a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.