Conheça restaurante self-service em frente a uma das praias mais famosas de Guarapari

Guarapari – ES encanta turistas de todas as partes do Brasil com suas belas praias. Apelidada como o “quintal dos mineiros”, a cidade sempre tem visitantes, principalmente na época do verão. Sendo assim, a busca por restaurantes é constante por lá. Então, se você está ou vai para Guarapari nos próximos dias, já anota essa dica. Hoje vamos te apresentar um restaurante com uma localização perfeita e com comida self-service.

Leia também: Descubra ponto estratégico para provar a verdadeira torta de morango em Pedra Azul

O Restaurante Salino Guarapari está localizado em frente a uma das praias mais queridas da cidade: a Praia das Castanheiras. A localização é um dos destaques, já que é a opção ideal para quem está curtindo um dia de praia e quer fazer uma pequena pausa para almoçar. Além disso, o restaurante oferece a possibilidade de self-service e também pratos à la carte.

As opções à la carte incluem picanha acompanhada de arroz, moquecas, entre outros. Já o self-service é bastante variado com diversos tipos de carnes, peixes, massas, saladas e etc. O preço do kg custa R$ 89,90 de segunda à sexta – feira. Todavia, aos finais de semana e feriados o valor vai para R$ 109,90 kg.

O ambiente do Salino Guarapari é sofisticado, conta com dois andares e ainda oferece uma vista direta para a Praia das Castanheiras. Além disso, você pode saborear aquele cafezinho no final do almoço como cortesia da casa.



Serviço – Restaurante Salino Guarapari

📍 Rua Joaquim Pereira De Almeida 40 Ed. Acquamarine – Centro, Guarapari – ES

• ☎️ 27 99962-1030