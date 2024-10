Do almoço ao jantar: conheça restaurante de Culinária Afetiva em Muniz Freire

Se você está por Muniz Freire – ES e região, não precisa mais ter dúvidas de onde vai comer. Isto porque o Restaurante Girassol oferece pratos variados, do almoço ao jantar, tudo feito com base na Culinária Afetiva. Além disso, a localização do restaurante é exatamente no Centro da cidade, bem próxima da Praça Divino Espírito Santo.

A ideia de Culinária Afetiva remete a uma comida caseira e preparada de forma especial. Inclusive, esta sensação de “casa” é passada no próprio ambiente do restaurante, que tem varanda, plantas, repartições menores e também um salão maior com aquela “mesa de família”. Assim, o Girassol Muniz Freire recebe desde pessoas sozinhas, casais, até grandes grupos em datas comemorativas.

O sabor caseiro também é entregue nas refeições do dia a dia, como no almoço e jantar, que têm opções de PF (pratos feitos). Além disso, têm dias que o restaurante faz receitas especiais, como a boa feijoada. Contudo, para o período da noite, o cardápio conta com uma grande variedade de refeições, como macarrão na chapa, caldos, lanches com batatas fritas, suas famosas pizzas e muito mais.

Aliás, a pizza do Girassol Muniz Freire é feita com massa 100% caseira e artesanal, de produção própria. Os responsáveis pelo restaurante ressaltam que sempre buscam utilizar os melhores ingredientes, todos frescos, para servir os clientes. Além disso, eles também oferecem rodízio de pizzas em dias específicos.

Então, fique de olho nas redes sociais do restaurante Girassol Muniz Freire para saber as novidades e também confira o cardápio completo clicando aqui.

Serviço – Restaurante em Muniz Freire

Girassol Muniz Freire

📍 Pr. Divino Espírito Santo, 292 – 2° andar – Centro, Muniz Freire – ES, 29380-000

📞 028 99964-3414

Instagram: @girassolmunizfreire