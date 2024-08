“Doces Emoções”: Descubra a nova confeitaria queridinha em Guarapari

Guarapari, litoral do Espírito Santo, é famosa pelas belas praias e atrai muitos turistas. Todavia, não são só as belezas naturais que fazem os atrativos da cidade. Cada vez mais, novos empreendimentos vêm surgindo exatamente para atender a demanda de visitantes e também de moradores da região. Sendo assim, uma nova “queridinha” surgiu: a Confeitaria Doces Emoções.

A Confeitaria foi inaugurada no Centro de Guarapari, bem próxima à Praia das Castanheiras, uma das mais famosas da cidade. Contudo, o sucesso foi tanto que agora há também outra unidade da loja na Praia do Morro. Isto se explica pela quantidade de delícias disponíveis no cardápio.

Os doces são minimamente detalhados, feitos com bons ingredientes e também conquistam pela variedade. Só de olhar a vitrine da Confeitaria, dá água na boca! Após experimentar, vem a confirmação de que não é só a “cara” boa. Há tortas, bolos, copos recheados, bombons e muito mais, tudo com sabores variados.

Além disso, a qualidade não fica só nas comidas com açúcar. O cardápio da Confeitaria em Guarapari tem pão de queijo, torta salgada, sucos e cafés. Aliás, a coxinha de frango com catupiry também é um dos carros-chefes da casa. Como toque final, a decoração é outro destaque que já chama atenção até do lado de fora e encanta os clientes. É possível tirar lindas fotos, e claro, experimentar “Doces Emoções”.

Serviço

Confeitaria Doces Emoções

Loja Centro

▪️2° Feira a 5° Feira: 13:00 às 20:30

▪️Sexta à domingo 13:00 às 22:00

Loja 02: Praia do Morro

▪️ Segunda a domingo: 13:00 às 22:00

Instagram: @docesemocoesconfeitaria