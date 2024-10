É fã de hambúrguer? Conheça uma das melhores lanchonetes de Jerônimo Monteiro

Vamos combinar que é difícil resistir a um bom hambúrguer, não é mesmo? Então, se você é um dos amantes deste e de outros lanches, já anota essa dica. A lanchonete Los Burgers trabalha com sanduíches caseiros, trazendo opções com inúmeros ingredientes diferenciados e carnes especiais que colocam seus lanches entre os melhores de Jerônimo Monteiro.

Sendo assim, se você está por Jerônimo Monteiro, não precisa mais ter dúvidas de onde vai comer. Aliás, arrisco dizer que vale a pena dar um pulo na cidade apenas para experimentar o famoso lanche. Inclusive, é o que muita gente de cidades vizinhas faz. A lanchonete Los Burgers foi conquistando a clientela com o seu sabor e com seu cardápio variado.

O cardápio conta com diversas opções de lanches com carne caseira suculenta, também com tiras de bacon, opções com cebola caramelizada, molho especial, muçarela empanada, onion rings e outros ingredientes que compõe receitas exclusivas da casa. Além disso, a batata com cheddar para acompanhar os sanduíches também faz muito sucesso. Aliás, se você for um cliente fiel e ficar de olho nas promoções, têm dias que pode ganhar esta batata de graça ao fazer um pedido na lanchonete.

Também é possível pedir combos, que geralmente vêm com o Lanche + Batata + Refrigerante. Além disso, a lanchonete também têm opções de sobremesas irresistíveis, como brownie, pudim e até fondue. Sendo assim, tem comida para todos os gostos. Inclusive, você ainda pode escolher comer na lanchonete, que fica no Centro de Jerônimo Monteiro, ou então pedir no conforto da sua casa.

Serviço – Lanchonete em Jerônimo Monteiro

Los Burgers

📍 Av. Dr. José Faráh, 497 – Centro, Jerônimo Monteiro – ES

📞 (28) 99881-8124

Instagram: los.burgers