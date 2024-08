Engenho do Vovô: conheça Cachaçaria e Restaurante em Dores do Rio Preto

A cidade de Dores do Rio Preto – ES guarda muitos encantos, principalmente suas belezas naturais, como as inúmeras cachoeiras. Além disso, a região vem sendo foco de vários empreendimentos turísticos. O Restaurante e Cachaçaria do Vovô é um exemplo tradicional, que leva comida de qualidade e um ambiente acolhedor para os visitantes.

Leia também: Tesouro escondido no Sul do ES: piscinas naturais encantam turistas

A Cachaçaria e Restaurante funcionam há mais de 20 anos na região. Sendo assim, o local já virou referência para os amantes de Dores do Rio Preto e arredores. No Engenho do Vovô você poderá desfrutar de uma comida caseira de qualidade em um espaço acolhedor. Dentre os itens do cardápio, há opções de pratos feitos, petiscos e até sobremesas.

Além disso, o espaço é em meio a natureza, com jardim e lago; e claro, um dos pontos de destaque é a cachaça. O Restaurante também é um Alambique e a bebida é produzida por lá mesmo. Desta forma, você com certeza vai poder experimentar ou até mesmo levar para casa uma amostra do produto.

É importante lembrar que o Restaurante abre somente aos domingos, de 11:00 horas às 16:00 horas. Entretanto, a Cachaçaria está aberta todos os dias, de 8:00 horas às 16:00 horas. Já pensou?! Conhecer um lugar novo e ainda ver de perto como é um Alambique? Marque na sua agenda e visite o Engenho do Vovô.

Serviço

Cachaça Engenho do vovô

📍 Dores do Rio Preto, ES

Telefone: (28) 99934-7419

Instagram: Engenho do Vovô