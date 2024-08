FIXI: conheça restaurante em frente a uma das praias mais bonitas do Brasil

Arraial do Cabo, no litoral do estado do Rio de Janeiro, tem algumas das praias mais bonitas do Brasil. A água cristalina fez a cidade ganhar a fama de “Caribe brasileiro”. Dentre várias opções de passeios e restaurantes, separamos um local onde você vai encontrar um cardápio variado voltado para frutos do mar e uma vista de tirar o fôlego: o FIXI restaurante.

O FIXI está localizado em uma das montanhas que cercam o mar de Arraial de Cabo e tem um visual deslumbrante. Sendo assim, nesta época do ano é possível observar o aparecimento das baleias Jubartes e o restaurante disponibiliza até binóculos para os clientes apreciarem a presença desses animais na paisagem.

No cardápio, você encontra inúmeras receitas feitas com peixe, o alimento protagonista do restaurante. Além disso, o FIXI tem muitas opções de drinks e o chef responsável prioriza alimentos orgânicos.

Para conhecer, é recomendado fazer a reserva com antecedência. Contudo, eles também atendem sem reserva por ordem de chegada mediante disponibilidade.

Serviço

🐠 FIXI Restaurante

📍 Endereço: Rua José de Castro Neto, W82 – Arraial do Cabo

Reservas: Clique aqui

Instagram: @FIXI