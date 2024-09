Guaçuí ganha nova cafeteria acolhedora e intimista

Os moradores de Guaçuí – ES e região agora têm mais uma opção de cafeteria na cidade. A “VoQuerer” chegou trazendo um conceito de loja de conveniência junto com uma cafeteria aconchegante e intimista, na região central do município. Sendo assim, você tem um novo lugar tanto para fazer pequenas compras do dia-a-dia, quanto um ambiente acolhedor para parar e tomar um café.

A VoQuerer oferece cafés, lanches, bebidas especiais, gelatos, congelados e muito mais. Dentre as opções do cardápio há pães de queijo, crepiocas, salgados, café coado e expresso. Além disso, o ambiente da cafeteria em Guaçuí conta com uma decoração detalhada e muitas plantas que deixam o local ainda mais agradável.

Sendo assim, se você também é um dos amantes de cafeteria, já anota essa dica e não deixe de conhecer a VoQuerer quando estiver de passagem por Guaçuí.

A proprietária da cafeteria, Léia Nascimento de Moura, diz que além de oferecer opções de lanches, cafés e outras diversidades em produtos, a cafeteria em Guaçuí abriu novas oportunidades de trabalho para algumas famílias da cidade.

Serviço – Cafeteria em Guaçuí

VoQuerer Conveniência

Endereço: Av. Emília Miranda Grando, 296 – Quincas Machado – Guaçuí – ES

Instagram: VoQuerer