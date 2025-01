Oito cervejarias artesanais para conhecer nas montanhas capixabas

A região das montanhas capixabas é um destino imperdível para quem aprecia a natureza, a gastronomia e, claro, boas cervejas artesanais. Com um cenário deslumbrante e clima ameno, essa área abriga algumas das melhores cervejarias do Espírito Santo, que oferecem experiências únicas para os amantes de uma boa cerveja.

Se você está planejando uma visita à região, confira nossas dicas de oito cervejarias artesanais que você não pode deixar de conhecer. Cada uma delas traz um toque especial e sabores autênticos, perfeitos para relaxar enquanto aprecia as belas paisagens montanhosas.

Cervejarias artesanais para conhecer nas Montanhas Capixabas

Cervejaria Altezza

Foto: Reprodução Instagram

A cerveja Altezza fica na região das montanhas, entre Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, à 1.100 metros de altitude. A cervejaria conta com uma variedade de cervejas, com receitas consagradas. Além disso, realiza visitas guiadas na fábrica. O local funciona de quarta a domingo, das 10h30 às 17 horas, na Estrada do Vai Vem, s/n, Rota dos Lagos, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante.

Instagram: @cervejariaaltezza

Cervejaria Aurora

Foto: Reprodução Instagram

A Cervejaria Aurora se tornou um point da rota da cerveja das montanhas capixabas. Além de produzir e vender a deliciosa cerveja artesanal, ainda conta com serviço de bar como chopes e drinks, com diversas opções de petiscos para harmonizar. Com uma arquitetura moderna e espaço bastante confortável, o local é instagramável e oferece lindos cantinhos para fazer lindos registros. O deck com vista para o lago é uma das atrações, pois rende boas fotos por conta da paisagem. Além disso, a Aurora conta com área kids e aceita pets.

A cervejaria está localizada em Bela Aurora, S/N, na Zona Rural de Venda Nova do Imigrante, o acesso é pela rodovia Pedro Cola Km 08. O funcionamento é sábado, das 11h às 21h, domingos e feriados é 11h às 17h. Instagram: @aurora_cervejaria

Cervejaria Grecco

A Cervejaria Grecco também é destino certo para quem quer passear pelas montanhas capixabas. O empreendimento nasceu de uma paixão por cerveja, entretanto, com o tempo, o hobby abriu novas portas e oportunidades.

O ambiente é acolhedor e rústico, construído em madeira em meio à natureza, com várias torneiras de chopp. Além da variedade de cervejas, o cardápio possui ótimas opções de petiscos. Está localizada na rodovia dos Produtores, no quilômetro 3, em São José do Alto Viçosa. Funciona aos sábado, das 11h às 21h, e aos domingos, das 10h às 17h. Instagram: @cervejariagrecco

Cervejaria Tarvos

No centro da cidade, bem em frente ao Estádio Olímpio Perim, a Cervejaria Tarvos é o ponto de encontro perfeito para quem ama cerveja artesanal e bons momentos! Assim, conta com mais de 10 estilos diferentes de cerveja, cada uma com sua personalidade e sabores únicos.

Está localizada na avenida Domingos Perim, 607, loja 01, Centro, Venda Nova do Imigrante. Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 20h. Instagram: @cervejariatarvos

Cervejaria Barba Negra

Funciona anexo ao SOS Garden Bar, um dos points mais animados e “instagramáveis” de Pedra Azul. Com música ao vivo de sexta a domingo, o restaurante e tap bar fica em um amplo jardim com pergolados e “teto” de guarda-chuvas coloridos.

A cervejaria fica na Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, ES 164, São Paulinho. Funciona de quarta a sábado, das 11h30 à 23h59, e domingo de 11h30 às 19h30. Instagram: @sosgardenbar

Cervejaria Pedra Azul

Local com ótima gastronomia, cervejas artesanais, visual incrível e música boa. O ambiente é muito agradável, um ótimo lugar para ir com a família e amigos, além disso ainda tem uma área kids para as crianças.

Está localizada na Rodovia Mário Modolo, que liga Pedra Azul à Rota do Lagarto. O funcionamento é de quinta a sábado, das 11h às 20h; e aos domingos de 11h às 19h. Instagram: @cervejariapedraazul

Cervejaria Azzurra

Localizada no quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto, é mais uma opção de beer garden no Espírito Santo. Conta com mesas e bancos ao ar livre, ambientes instagramáveis e um clima muito agradável. Entre os estilos servidos estão kolsch, weiss, brown ale, Apa, Ipa e outros.

Endereço: Rota do Lagarto, s/n – Zona Rural, Quadrado de São Paulinho. Funcionamento: Quinta de 10h às 17h / Sexta de10h às 22h / Sábado de 10h às 20h e Domingo 10h às 19h. Instagram: @azzurracervejaria

Ronchi Beer

Aos pés da Pedra Azul, conta com uma vista privilegiada de um dos pontos turísticos mais famosos do ES. Também é um brewpub e oferece estilos como pilsen, weiss, red ale, Ipa e Stout e outros. O restaurante conta com vários pratos para harmonizar com as cervejas e também tem espaço kids.

Endereço: Rua Nona Elvira P. Modolo – Pedra Azul. Funcionamento: Terça a Sábado de 11h às 00h; Domingo de 11h às 22h. Instagram: @ronchibeer