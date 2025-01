Saiba como visitar ilha exuberante de águas cristalinas em Itapemirim

No litoral sul do Espírito Santo, a apenas 4 km da costa de Itapemirim, uma pequena e intrigante ilha desperta o fascínio dos aventureiros e estudiosos da fauna brasileira. Trata-se da Ilha dos Franceses, um arquipélago de apenas 2 mil metros quadrados, que se destaca por sua beleza ímpar. Além de suas águas cristalinas, o local abriga uma biodiversidade única. Um farol de 12 metros de altura, alimentado por energia solar, construído em 1730, funciona até hoje, ajudando a sinalizar a existência da faixa de terra às embarcações que passam pela área.

Parque natural, tombado como patrimônio paisagístico, a origem do nome “Ilha dos Franceses” se deu por causa de uma invasão dos franceses, em 1555, ao litoral de Itapemirim, quando a mesma serviu de base de apoio. Mas foi o impressionante ecossistema que acabou conferindo à ilha um lugar especial nos estudos ambientais e nas histórias locais.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim

Acesso e preservação

Um dos mais belos pontos turísticos do sul capixaba, a Ilha dos Franceses, é excelente opção para o turista que está visitando o balneário de Itapemirim. O local é ideal para pesca e mergulhos e durante a temporada de verão, há escunas que realizam a travessia.

De acordo com a Prefeitura, os visitantes podem tomar banho e mergulhar na ilha. Entretanto, o ingresso à mata nativa é proibido, sendo portanto, a área monitorada pela Marinha do Brasil. Isso porque, com a alta densidade de serpentes e o ecossistema delicado, a ilha é um ponto de preservação. Dessa forma, somente expedições científicas autorizadas podem se aventurar. Além disso, as águas ao redor da ilha também são habitat de espécies marinhas importantes para o equilíbrio ambiental da região, exigindo um cuidado redobrado quanto ao impacto humano.

Como chegar à Ilha dos Franceses

Para chegar à Ilha dos Franceses, é preciso ir de barco e a viagem de Itaipava ou Itaoca dura cerca de 20 minutos. Ao todo, o passeio dura em média duas horas. Durante a alta temporada, escunas realizam o passeio todos os dias, com preços acessíveis. Já na baixa temporada, as escunas os interessados podem alugar as escunas para grupos de, no mínimo, 30 pessoas e com preços diferenciados.

Escuna Leid’Ana & Cunha Tour – (28) 99902-7469 / @escunaleidana

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim